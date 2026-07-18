پرتاب استارشیپ لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، اسپیس ایکس سعی کرد ابر موشک استارشیپ را برای سیزدهمین بار به طور آزمایشی پرتاب کند اما نتوانست این ماموریت را انجام دهد. هنگامیکه موتورهای رپتور بوستر نخست این موشک روشن شدند، اختلالی به وجود آمد و ماموریت لغو شد.

«دان هوت» یکی از مدیران اسپیس ایکس در وب کست شرکت گفت: ما مدتی صبر می کنیم و آنچه را که به لغو ماموریت به محض روشن شدن بوستر منجر شد، می یابیم و سپس درباره مسیر پیش رویمان تصمیم گیری می کنیم.

البته مدت زمان زیادی طول نکشید تا اسپیس ایکس ریشه این اختلال را بیابد و آن را برطرف کند.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس درپلتفرم ایکس نوشت: برای اطمینان از انجام یک پرواز موفق، دو موتور رپتور از موشک خارج شده و با موتورهای جدید جایگزین خواهند شد. محتمل‌ترین زمان پرتاب، روزهای آینده است.



قرار است در ماموریت«پرواز ۱۳ استارشیپ» ابر موشک اسپیس ایکس از مقر فضایی استاربیس در جنوب تگزاس به فضا پرتاب شود.

پرواز ۱۳ دومین آزمایش نسخه سوم استارشیپ است. نخستین پرتاب این موشک در ۲۲ می سال جاری میلادی انجام شد اما اختلالاتی وجود داشت. به عنوان مثال بوستر نخست طبق برنامه برای فرود کنترل‌شده در آب‌های خلیج مکزیک تغییر مسیر نداد و قسمت بالایی موشک یا همان بخش فضاپیما نیز نتوانست یکی از موتورهای رپتور خود را در فضا دوباره روشن کند.