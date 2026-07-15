ششصدمین پرتاب بوسترهای چندبار مصرف اسپیس ایکس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این شرکت در نیمه شب دوشنبه به سه شنبه به وقت آمریکا در ساعت ۱:۲۸ دقیقه به وقت گرینویچ یک دسته ماهواره را از مقر فضایی وندربرگ به مدار زمین ارسال کرد.

پس از آن در ساعت ۹:۱۰ دقیقه به وقت گرینویچ روز سه شنبه یک دسته ماهواره دیگر را از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا فرستاد که این ماموریت ششصدمین عملیات اسپیس ایکس با بوسترهای چندبار مصرف بود.

هر دو پرواز موفقیت آمیز بودند و به ترتیب ۲۷ و ۲۹ ماهواره استارلینک را به مدارشان رساندند.

همچنین بوستر موشکی که در هر پرواز به کار رفته بود به طور موفقیت آمیز بازیافت شد.

بوستر موشکی که از فلوریدا پرتاب شده بود، پانزدهمین پرواز خود را تکمیل کرد. همچین بوستر موشک پرتاب شده از کالیفرنیا نیز بیست و هشتمین پرواز خود را به پایان رساند.

اکنون رکورد پرتاب یک بوستر فالکون در این شرکت ۳۶ مرتبه است.

افزودن ۵۶ ماهواره به ابر خوشه استارلینک سبب می شود تعداد ابزارهای فعال خود به رقم ۱۰۸۳۹ عدد بررسد.