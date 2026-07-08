اسپیس ایکس نخستین ماهواره هسته ای جهان را به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماهواره BOHR (سامانهٔ بتاولتائیک با قابلیت اطمینان بالا برای کاربردهای مداری) توسط شرکتی در ایالت فلوریدا آمریکا به نام «سیتی لبز» ساخته شده و دیروز همراه ماموریت «ترنسپورت ۱۷» به مدار زمین ارسال شد.

موشک فالکون ۹ متعلق به شرکت اسپیس ایکس این ماموریت که در مجموع ۸۱ محموله را همراه داشت، از پد پرتاب اسپیس ایکس در مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا به فضا رفت و ۵۰ دقیقه بعد ارسال محموله هایش به مدارهای مختلف را آغاز کرد.

BOHR یک ماموریت نوین و نمایشی شرکت سیتی لبز با استفاده از ماهوارهٔ مکعبی است که برای نخستین بار منبع ریزتوان بتاولتائیک اختصاصی خود با نام NanoTritium را در فضا آزمایش می‌کند.

دستگاه NanoTritium سیتی لب نیز با شیوه ای مشابه ژنراتورهای ترموالکتریکی رادیوایزوتوپ کاوشگر «ویاژر» از گرمای هسته های پلوتونیوم انرژی تولید می کنند، ذرات بتا تولید شده از واپاشی رادیواکتیو تریتیوم را مهار می کند که در مرحله بعد به طور مستقیم با استفاده از نیمه رسانا به برق تبدیل می شود.

هدف از این ماموریت آزمایش قابلیت اجرایی فناوری جدید سیتی لب است که برای فراهم کردن مداوم انرژی برای فضاپیما و بدون استفاده به انرژی خورشیدی توسعه یافته است. هرچند هسته تریتیوم یک منبع انرژی BOHR نیست، اما این ماهواره مکعبی برای عملیات های معمول همچنان به انرژی خورشیدی وابسته است. فناوری سیتی لب به ارائه فضاپیماهای نوین با قابلیت اکتشاف در اماکنی که هم اکنون ابزارهای فضایی نمی توانند برای مدتی طولانی در آنها فعالیت کنند، مانند مناطق همیشه سایه در قطب های ماه، کمک می کند.