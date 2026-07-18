اکران فیلم سینمایی «لباس شخصی» پس از ۷ سال توقیف در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه‌مندان به سینمای سیاسی و آثار پرتعلیق، از ۲۴ تیر ماه فرصتی استثنایی برای سفر به یکی از تاریک‌ترین و پیچیده‌ترین دوران‌های امنیتی پس از انقلاب اسلامی پیدا کردند. فیلم سینمایی «لباس شخصی»، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، با روایتی چندلایه و فضای رازآلود، از این تاریخ بر پرده نقره‌ای پردیس سینمایی بهمن شهرکرد اکران می‌شود.

سهراب روشن، مدیر پردیس سینمایی بهمن شهرکرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت تماشای آثار متفاوت، اظهار داشت: اگر مخاطبان استان چهارمحال و بختیاری به‌دنبال تجربه‌ای متفاوت در سینما هستند و از علاقه‌مندان به ژانرهای معمایی، سیاسی و امنیتی می‌باشند، فیلم “لباس شخصی” یکی از بهترین گزینه‌ها برای تماشای آن‌هاست.

وی با اشاره به محتوای تاریخی و حساس فیلم افزود: این اثر با بازسازی وقایع مربوط به فعالیت‌های حزب توده در سال‌های نخستین پس از انقلاب، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های امنیتی آن دوران را به تصویر می‌کشد. شعار فیلم که می‌گوید “به لباس شخصی‌ها بیشتر شک کن…”، به‌خوبی نشان‌دهنده فضای پرتعلیق و دنیای عملیات‌های اطلاعاتی، بازی‌های اعتماد و خیانت است که مخاطب را تا لحظه آخر با خود همراه می‌کند.

روشن در ادامه با معرفی تیم سازنده این اثر هنری خاطرنشان کرد: این فیلم به کارگردانی امیرعباس ربیعی ساخته شده و مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید اپتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری در آن ایفای نقش می‌کنند. همچنین مدیریت بخش این فیلم بر عهده مؤسسه بهمن سبز (حوزه هنری) و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.

مدیر پردیس سینمایی بهمن شهرکرد در پایان با اعلام جزئیات اکران و تخفیف‌های ویژه برای مخاطبان گفت: این اثر به صورت روزانه در سانس‌های ۱۴:۳۰، ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰ اکران خواهد شد. همچنین برای تسهیل تماشای فیلم، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه تمامی سانس‌ها و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه نیز سانس ساعت ۱۴:۳۰ نیم‌بها خواهد بود.