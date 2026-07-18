دمای ۵۰ درجه در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشبینی هواشناسی، طی فردا و پسفردا دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: تا اواسط روز دوشنبه جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و تا حدودی مرکزی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.
سبزهزاری ادامه داد: تا روز چهارشنبه به ویژه طی فردا و پسفردا، وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمالغربی به صورت متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود و احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: تا روز سهشنبه شمال خلیجفارس مواج خواهد بود؛ همچنین در شبانهروز گذشته بستان با دمای ۴۷.۹ و ایذه با دمای ۲۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۴۷.۳ و کمینه دمای ۳۰.۱ درجه سانتیگراد رسید.
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