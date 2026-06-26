محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط هفته تغییر محسوسی در دمای هوای خوزستان رخ نخواهد داد.

وی افزود: جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی صبح‌گاه و شام‌گاه امروز و فردا در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان، سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت وزش باد تصریح کرد: تا روز یکشنبه، به‌ویژه طی بعد از ظهرها، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی به‌صورت متوسط پیش‌بینی می‌شود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز وجود دارد.

سبزه‌زاری در خصوص وضعیت خلیج فارس بیان کرد: شمال خلیج فارس تا اوایل وقت فردا مواج است.

وی در پایان در خصوص دمای شهرهای استان گفت: در شبانه‌روز گذشته کشاورزی اهواز با دمای ۴۴ و ایذه با دمای ۱۹.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۹ و کمینه دمای ۳۰.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.