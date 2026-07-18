ریزگردها در راه اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز دوشنبه ۲۹ تیرماه تا جمعه دوم مرداد به علت گرادیان فشاری (افزایش اختلاف فشار در جو) وزش باد به نسبت شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک، کاهش شعاع دید، نفوذ توده گرد و خاک، وقوع توفان لحظه ای با گرد و خاک در مناطق شمال، شرق، مرکز و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، شدت پدیده طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری و به ویژه در شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، شهرضا، سمیرم، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و اصفهان خواهد بود.

اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر جامعه مانند افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان برای تردد و فعالیت در فضای باز از ماسک استفاده کنند.

هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی، اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید کرده است.