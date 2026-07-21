«مسجد، کانون نشاط»؛ تابستانی مهارتی و فرهنگی برای نوجوانان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی گفت: فرارسیدن فصل تابستان و همزمانی آن با فراغت دانشآموزان از تحصیل، فرصت ارزشمندی را برای فعالان فرهنگی، بهویژه مدیران کانونهای فرهنگیهنری مساجد فراهم کرده است تا با برنامهریزی منسجم، زمینه حضور پرشور کودکان و نوجوانان را در مساجد فراهم کرده و با ارتقای مهارتها و توانمندیهای آنان، تابستانی پربار و خاطرهانگیز رقم بزنند.
وی با تشریح محورهای اجرایی رویداد «مسجد، کانون نشاط» افزود: آموزش و توانمندسازی با هدف تربیت نیروهای متخصص و کادرسازی، تولید محتوای فرهنگی و هنری، کارآفرینی از طریق تولید و عرضه محصولات، اجرای برنامههای مواسات و همدلی، پاسداشت مناسبتهای دینی و ملی و همچنین ارائه خدمات اجتماعی به ساکنان محلات، از مهمترین محورهای این رویداد است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد با محوریت امام جماعت انجام میشود، گفت: توجه به مناسبتهای مهم تابستان از جمله ماههای محرم و صفر، اربعین حسینی، هفته وحدت و اعیاد اهلبیت(ع) در طراحی و اجرای برنامههای تربیتی مورد انتظار است.
امیدی با تأکید بر اینکه برنامههای فرهنگی و هنری متناسب با ظرفیتها و شرایط هر مسجد اجرا میشود، اظهار کرد: ملاک ارزیابی کانونها در این رویداد، برپایی نمایشگاه فعالیتهای تابستانه، ثبت و ارسال بهموقع گزارش برنامهها در سامانه «بچههای مسجد» و مستندسازی اقدامات انجامشده است که شرط بهرهمندی از حمایتها و ورود به فرآیند ارزیابی به شمار میرود.
وی برپایی نمایشگاه فعالیتهای تابستانه را جذابترین بخش این رویداد دانست و افزود: این نمایشگاه، ویترینی از توانمندیها، خلاقیتها و دستاوردهای اعضای کانونهای مساجد است و فرصتی فراهم میکند تا محصولات و خدمات تولیدشده در کانونها نیز عرضه و به فروش برسد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان فارس در پایان بر توسعه همکاریهای محلی تأکید کرد و گفت: برای افزایش اثربخشی و گستره این رویداد، کانونهای مساجد باید با مدارس همجوار، شهرداریها، دهیاریها و دیگر نهادهای محلی همکاری کرده و تفاهمنامههای لازم را منعقد کنند تا ظرفیتهای محله در خدمت غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان قرار گیرد.
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