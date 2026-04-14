افزایش دما و وزش باد شدید در راه خوزستان است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد جو استان تا پایان هفته نسبتاً پایدار است و روند افزایش دما در اغلب نقاط خوزستان ادامه خواهد داشت.
وی توضیح داد: از فردا تا روز پنجشنبه بهویژه روز چهارشنبه، در ساعات بعد از ظهر در مناطق جنوبی، غربی، جنوبغربی و مرکزی استان وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقت در این مناطق وجود دارد.
سبزهزاری افزود: از امروز تا اواسط وقت پنجشنبه، شمال خلیجفارس مواج خواهد بود.
وی ادامه داد: در شبانهروز گذشته، شادگان با 31.9 درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت دهدز با 9 درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: اهواز نیز در این مدت به بیشینه دمای 31 و کمینه دمای 19.7 درجه سانتیگراد رسیده است.
