به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی تلویزیونی به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان، با بیان خاطراتی از دیدارهای خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف شخصیت، شیوه مدیریتی، نگاه راهبردی و اهتمام ویژه معظم‌له به جوانان، دانشگاه‌ها و ارتقای عملکرد شورای نگهبان پرداخت.

وی در ابتدای این گفتگو، نخستین دیدار خود با رهبر معظم انقلاب را مربوط به سال ۱۳۸۱ و در یکی از نشست‌های دانشجویی ماه مبارک رمضان عنوان کرد و گفت: آن دیدار برای من تنها یک جلسه دانشجویی نبود، بلکه نقطه عطفی در زندگی علمی و فکری‌ام محسوب می‌شود. فضای صمیمی جلسه، اختصاص چندین ساعت از شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان یعنی شب قدر به گفتگو با دانشجویان و پاسخگویی مستقیم رهبر معظم انقلاب به پرسش‌ها، تصویری ماندگار از شیوه ارتباط ایشان با نسل جوان در ذهنم ثبت کرد.

طحان نظیف افزود: آن روزها تعداد شرکت‌کنندگان در دیدارهای دانشجویی کمتر از سال‌های اخیر بود و همین موضوع فرصت گفتگوی مستقیم‌تری را فراهم می‌کرد. رهبرِ شهید انقلاب با حوصله به دغدغه‌های دانشجویان گوش می‌دادند و بدون واسطه به سؤالات آنان پاسخ می‌گفتند.

رهبر شهید برای جوانان شان و جایگاه واقعی قائل بودند

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دیدارهای بعدی خود با رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: آنچه بیش از هر چیز در رفتار معظم‌له برای من برجسته بود، اعتماد واقعی به جوانان بود؛ اعتمادی که صرفاً در قالب توصیه و شعار باقی نمی‌ماند، بلکه در عمل نیز مشاهده می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از عضویت در شورای نگهبان و حضور در جلسات اعضای شورا با رهبر انقلاب، با وجود حضور فقهای بزرگ، حقوقدانان برجسته و شخصیت‌های باسابقه نظام، هرگز احساس نکردم که به دلیل سن کمتر و جوان‌تر بودن نسبت به سایر اعضا، کمتر مورد توجه قرار گرفته باشم؛ بلکه برعکس، قائد شهید با صمیمیت و احترام ویژه‌ای با اعضای جوان‌تر گفتگو می‌کردند و زمینه مشارکت فعال آنان را فراهم می‌ساختند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: حتی در نخستین جلسه‌ای که به عنوان سخنگوی شورای نگهبان خدمت رهبر شهید انقلاب رسیدم، معظم‌له با اشاره به حضور رسانه‌ای بنده فرمودند که فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند و سپس با روی گشاده اجازه دادند دیدگاه‌ها و گزارش‌هایم را مطرح کنم. این برخورد برای من بسیار انگیزه‌بخش بود.

مسئولان باید خود به میان دانشجویان بروند

طحان نظیف با اشاره به تأکید امام شهید بر ارتباط مسئولان با دانشجویان و دانشگاه‌ها گفت: در یکی از دیدارها گزارشی از حضور مستمر در دانشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های دانشجویی خدمت رهبر انقلاب ارائه کردم و به ایشان عرض کردم به حمدلله ارتباط خوبی با دانشجویان داریم و گفتم در محیط‌های دانشجویی جایی نیست از من دعوت کنند و حضور پیدا نکنم که ایشان ضمن استقبال از این اقدامات فرمودند دانشگاه خیلی مهم است جایی دعوت هم نکردند شما بروید.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: حقیقتا ایشان نمونه اعلای اعتقاد و اعتماد به جوانان بود و همیشه در مسئولیت‌های مختلف با جوانان در ارتباط بودند چرا که ظرفیت فکری و علمی نسل جوان را خوب می‌شناختند.

بسیاری از تحولات شورای نگهبان با هدایت رهبر شهید آغاز شد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قائد شهید امت همواره نگاه آینده‌نگر و تحول‌آفرین نسبت به شورای نگهبان داشتند، اظهار داشت: امروز اگر شورای نگهبان از بانک جامع مصوبات، بانک اطلاعات انتخابات، ساختارهای پژوهشی، انتشار مشروح مذاکرات و سازوکارهای شفاف اطلاع‌رسانی برخوردار است، ریشه بسیاری از این اقدامات را باید در رهنمودهای رهبر شهید جستجو کرد.

وی ادامه داد: حتی ایجاد جایگاه سخنگویی شورای نگهبان نیز بر اساس توصیه رهبر شهید انقلاب شکل گرفت؛ زیرا معظم‌له معتقد بودند افکار عمومی باید از استدلال‌های حقوقی و فقهی شورای نگهبان مطلع شوند و این نهاد نباید صرفاً در موسم انتخابات و فقط به وظیفه نظارت بر انتخابات شناخته شود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز سال‌ها پیش از تصویب قوانین مرتبط با شفافیت و بر اساس توصیه رهبر انقلاب آغاز شد؛ زیرا ایشان معتقد بودند جامعه علمی و نخبگانی باید بتواند استدلال‌های شورا را مطالعه و ارزیابی کند.

اشراف کم‌نظیر امام شهید بر جزئیات امور

وی با اشاره به اشراف رهبر شهید انقلاب بر مسائل کشور گفت: یکی از نکات شگفت‌انگیز برای من، در کنار اشراف کلان نسبت به مسائل، اطلاع دقیق ایشان از جزئیات فعالیت‌هایی بود که حتی در اولویت‌های اصلی قرار نداشت.

طحان نظیف افزود: در یکی از دیدارها گزارشی از اقدامات رسانه‌ای شورای نگهبان در یک مقطع خاص ارائه کردم و تصورم این بود که ایشان بعد از ارائه این گزارش در جریان جزئیات آن قرار می‌گیرند؛ اما امام شهیدمان با جزئیات کامل درباره همان اقدامات اظهارنظر کردند، نقاط قوت و ضعف را برشمردند و پیشنهادهایی برای ادامه مسیر ارائه دادند؛ موضوعی که نشان می‌داد اشراف ایشان تنها محدود به مسائل کلان کشور نیست.

مدیریت بحران با اتکا به قانون و رأی مردم

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مدیریت رهبر شهید انقلاب در بحران‌های مختلف کشور اظهار داشت: در حوادث سال ۱۳۸۸، قائد شهید امت با وجود فشارهای گسترده، بر حفظ قانون و صیانت از رأی مردم ایستادگی کردند و اجازه ندادند جمهوریت نظام دچار آسیب شود.

وی افزود: معظم‌له معتقد بودند ابطال انتخابات بدون دلیل قانونی، بی‌اعتنایی به رأی مردم است و همین رویکرد موجب شد یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی با حفظ چارچوب‌های قانونی پشت سر گذاشته شود.

طحان‌نظیف همچنین به حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در همان ساعات نخست حادثه، جمله رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «در اداره کشور هیچ اختلالی ایجاد نخواهد شد» به مردم و مسئولان آرامش داد و زمینه اجرای دقیق فرآیندهای قانونی را فراهم کرد.

آخرین دیدار خصوصی؛ دیداری که به یادگار ماند

وی با اشاره به آخرین دیدار خصوصی خود با رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: این دیدار چند روز پیش از جنگ ۱۲ روزه و به همراه خانواده انجام شد. معظم‌له با محبت و صمیمیت فراوان با خانواده و فرزندانم گفتگو کردند، برای آنان هدیه فرستادند و در نامه‌ای سرشار از توصیه‌های اخلاقی، بر اهمیت نماز، درس، احترام به پدر و مادر تأکید کردند؛ نامه‌ای که امروز از ارزشمندترین یادگاری‌های زندگی ما محسوب می‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب را برشمرد و گفت: نگاه راهبردی، اشراف بر جزئیات، اعتماد به جوانان، اهتمام به دانشگاه، احترام به نخبگان، توجه به زبان فارسی، پیگیری مستمر امور و حمایت از اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، تنها بخشی از ویژگی‌هایی بود که در دیدارهای مختلف از نزدیک مشاهده کردم.

وی افزود: هر بار که از فعالیت‌های شورای نگهبان و به طور خاص در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای این شورا گزارشی ارائه می‌شد، رهبر انقلاب ضمن تشویق اقدامات مثبت، نکاتی را نیز با دقت مطرح می‌کردند و همین موضوع مسیر فعالیت‌ها را روشن‌تر می‌ساخت.

اگر امروز فرصت دیدار دوباره فراهم می‌شد...

طحان نظیف در پایان این گفتگو با بیان اینکه سخن گفتن درباره رهبر شهید انقلاب برای او همواره دشوار بوده است، اظهار داشت: اگر امروز فرصتی برای دیدار دوباره فراهم می‌شد، با ایشان از دلتنگی‌هایم می‌گفتم و علاوه بر این به ایشان عرض می‌کردم که آقا امت مبعوث خود را دیدید؟ دیدید که مردم ایران پس از شهادت شما نیز همان‌گونه که بارها به این ملت اعتماد کرده بودید، چگونه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادند و وفاداری خود را در سخت‌ترین شرایط نشان دادند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با ایشان عهد می‌کردم که ما نیز همانند ایشان، تا آخرین نفس و تا پای جان، در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم ثابت‌قدم بمانیم و اجازه ندهیم پرچمی که ایشان سال‌ها با مجاهدت برافراشته نگه داشتند، بر زمین بماند.