ترکیب جدید تیم ملی شطرنج زنان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره رقاب های شطرنج قهرمانی کشور زنان با حضور ۶۹ شطرنجباز از ۱۴ استان، از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه به میزبانی شهر لنگرود و در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد. در این رقابتها ۵ استاد بینالمللی بانوان (WIM)، ۴ استاد فیده بانوان (WFM) و یک کاندیدای استادی بانوان (WCM) شرکت داشتند.
در پایان مسابقات، استاد بینالمللی آنوشا مهدیان با کسب ۷ امتیاز، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. استاد بینالمللی میترا اصغرزاده و استاد بینالمللی پروا بهزاد نظیف نیز با ۷ امتیاز و بر اساس پوئنشکنی، به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین استاد بینالمللی آناهیتا زاهدیفر با ۷ امتیاز در رتبه چهارم ایستاد و استاد فیده روشا اکبری از استان خراسان رضوی با کسب ۶.۵ امتیاز، عنوان پنجم مسابقات را به دست آورد.
بر این اساس، آنوشا مهدیان، میترا اصغرزاده، پروا بهزاد نظیف، آناهیتا زاهدیفر و روشا اکبری به عنوان اعضای تیم ملی شطرنج زنان در سال جاری معرفی شدند.
با برگزاری رقابت های شطرنج قهرمانی کشور زنان و تعیین نفرات برتر شرکت کننده در آن، ترکیب جدید تیم ملی زنان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین دوره رقاب های شطرنج قهرمانی کشور زنان با حضور ۶۹ شطرنجباز از ۱۴ استان، از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه به میزبانی شهر لنگرود و در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد. در این رقابتها ۵ استاد بینالمللی بانوان (WIM)، ۴ استاد فیده بانوان (WFM) و یک کاندیدای استادی بانوان (WCM) شرکت داشتند.
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