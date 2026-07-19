به گزارش خبرنگار مهر، با هدف فرارفتن از رویکردهای خردنگر و بازخوانی ایران به‌عنوان یک «حوزه تمدنی پیوسته، پویا و دیرپا»، نشریه بین‌المللی Civilizational Iranian Studies (ایران‌شناسی تمدنی) به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش (خانه حکمت ایرانیان در وین) منتشر شد.

این مجله علمی، دوزبانه و دارای نظام داوری همتا (Peer Review)، بستری معتبر برای انتشار پژوهش‌های تخصصی به زبان‌های انگلیسی و آلمانی درباره ساختارهای کلان تاریخی، حکمت، اندیشه سیاسی، فرهنگ و جغرافیای تمدنی ایران بزرگ است و می‌کوشد با تقویت مطالعات آکادمیک ایران‌شناسی تمدنی و گسترش همکاری‌های علمی میا ن پژوهشگران بین‌المللی، جایگاه این حوزه را در فضای دانشگاهی اروپا و جهان ارتقا دهد.

نشریه Civilizational Iranian Studies یک مجله علمی ـ تخصصی با نظام داوری همتا (Peer Review) است که با تمرکز بر رویکرد تمدنی و ساختارگرایانه در حوزه ایران‌شناسی و با هدف تقویت تعاملات علمی میان پژوهشگران بین‌المللی، فعالیت خود را آغاز کرده است.

این نشریه با انتشار مقالات به دو زبان انگلیسی و آلمانی، می‌کوشد تمدن ایران را نه صرفاً در چارچوب مرزهای سیاسی مدرن، بلکه به‌عنوان یک کلیت فرهنگی، تاریخی و معرفتیِ اثرگذار در تاریخ جهان و پلی میان شرق و غرب، در فضای دانشگاهی اروپا و جهان بازخوانی و معرفی کند. این رویکرد، ایران‌شناسی را از سطح مطالعات صرفاً منطقه‌ای فراتر برده و آن را در قالب یک حوزه مطالعات تمدنی با ابعاد تاریخی، فرهنگی، فلسفی، دینی، سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد.

هدف اصلی مجله، ایجاد بستری برای گفت‌وگوی علمی میان پژوهشگران بین‌المللی و تبیین تداوم هویت، اندیشه، فرهنگ و سنت‌های تمدنی ایران در طول هزاره‌هاست. این نشریه با تشویق پژوهش‌های اصیل، میان‌رشته‌ای و تبارشناسانه، در پی گشودن افق‌های تازه در مطالعات ایران‌شناسی و معرفی ظرفیت‌های علمی کمتر شناخته‌شده این حوزه است.

محورهای علمی مجله

بر اساس اعلام خانه حکمت ایرانیان در وین، این مجله مقالات پژوهشی با رویکرد تمدنی و کلان را در موضوعات فرهنگ، آیین‌ها و تداوم هویت ایرانی در طول تاریخ، اندیشه سیاسی، نظام حکمرانی و سنت ایرانشهری، شیعه‌شناسی و سیر تحول اندیشه دینی و کلامی در جهان ایرانی، حکمت، فلسفه و عرفان اسلامی ـ ایرانی، زبان و ادبیات فارسی به‌عنوان زبان تمدنی و زبان ارتباطی ایران بزرگ، میراث مادی، معنوی و باستان‌شناسی فرهنگی تمدن ایران و تحولات ایران معاصر در پیوند با ریشه‌ها و ساختارهای تمدنی می پذیرد.

این نشریه علاوه بر مقالات پژوهشی، یادداشت‌های علمی، مقالات مروری، متن سخنرانی‌های دانشگاهی و نقد و بررسی کتاب‌های مرجع در حوزه ایران‌شناسی تمدنی را نیز منتشر می‌کند.

انتشار مستمر مقالات

یکی از ویژگی‌های مهم این مجله، بهره‌گیری از الگوی انتشار مستمر (Continuous Publication) است. بر این اساس، مقالات پس از طی مراحل داوری و پذیرش نهایی، بدون انتظار برای انتشار شماره‌های دوره‌ای، بلافاصله در پایگاه اینترنتی مجله منتشر می‌شوند. این شیوه، دسترسی سریع پژوهشگران، دانشگاهیان و مراکز علمی جهان را به تازه‌ترین یافته‌های پژوهشی در حوزه ایران‌شناسی تمدنی فراهم می‌کند، سرعت گردش دانش را افزایش می‌دهد و امکان تعامل علمی مستمر میان نویسندگان و مخاطبان بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

نخستین مجموعه مقالات منتشرشده در این نشریه، طیف متنوعی از موضوعات بنیادین ایران‌شناسی تمدنی را در بر می‌گیرد؛ از تاریخ و سنت ایران‌شناسی، فلسفه و حکمت، اندیشه سیاسی و هویت تمدنی گرفته تا زبان و ادبیات فارسی، میراث فرهنگی، مطالعات دینی، هنر و تحولات معاصر ایران. این مجموعه، با مشارکت پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی، رویکردی میان‌رشته‌ای و کلان‌نگر را به نمایش می‌گذارد و بیانگر تلاش مجله برای بازخوانی تمدن ایران از منظرهای تاریخی، فرهنگی، معرفتی و اجتماعی است. این تنوع موضوعی، در کنار انتشار مقالاتی درباره سنت ایران‌شناسی در اروپا و مسائل و چالش‌های معاصر ایران‌شناسی تمدنی، نشان‌دهنده اهتمام مجله به پیوند دادن میراث علمی گذشته با پرسش‌ها و نیازهای معرفتی امروز و گشودن افق‌های تازه در مطالعات ایران‌شناسی است.

راه‌اندازی این نشریه را می‌توان گامی راهبردی در جهت تقویت جایگاه آکادمیک ایران‌شناسی تمدنی، احیای نگاه کلان‌نگر به ایران در محافل دانشگاهی، توسعه همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی و ایجاد بستری برای معرفی سهم تمدن ایرانی در شکل‌گیری دانش، فرهنگ و مدنیت بشری ارزیابی کرد. همچنین انتظار می‌رود این مجله با ایجاد شبکه‌ای از پژوهشگران، ایران‌شناسان و مراکز علمی در کشورهای مختلف، به مرجعی معتبر برای تولید و تبادل دانش در حوزه مطالعات تمدنی ایران تبدیل شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری پژوهش‌های نوآورانه و همکاری‌های علمی فرامرزی باشد.

پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه مقالات منتشرشده، آشنایی با شیوه‌نامه نویسندگان و ارسال آثار علمی خود، به صفحه اختصاصی مجله در پایگاه اینترنتی خانه حکمت ایرانیان در وین به نشانی https://wisdomhouse.at/journal/ مراجعه کنند.