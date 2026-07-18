به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید صادق طباطبایی‌نژاد صبح شنبه در سخنرانی مراسم عزاداری ایام ماه صفر، اظهار کرد: هفته‌ای را پشت سر گذاشتیم که برای همه دلدادگان ولایت بسیار سخت و جانکاه بود و تشییع رهبر عزیز و ولی جامعه اسلامی، اندوهی عمیق بر دل‌های مؤمنان نشاند.

وی افزود: برای شیعیانی که معنای ولایت و ولایت‌پذیری را درک می‌کنند، شهادت ولی زمان از تلخ‌ترین حوادث است و انتظار برای انتقام از دشمنان اسلام، صبر و استقامت می‌طلبد تا در زمان مناسب، این خون‌های پاک به شایستگی مطالبه شود.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: عزاداری، سینه‌زنی و اشک بر اهل‌بیت (ع) تنها برای اظهار احساسات نیست، بلکه تمرینی برای حضور در میدان امتحان الهی و جا نماندن از جبهه حق است.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: مردم کوفه امام حسین (ع) را به خوبی می‌شناختند، برای ایشان نامه نوشتند و حتی مسلم بن عقیل را با شور و اشتیاق پذیرفتند، اما در آزمون سخت الهی، بسیاری از آنان دچار ترس، دنیاطلبی و سستی شدند و از یاری امام خود بازماندند.

وی بیان کرد: حادثه عاشورا یک واقعیت تاریخی است که نشان می‌دهد امت پیامبر(ص) چگونه در مدت کوتاهی پس از رحلت ایشان، فرزند رسول خدا را به شهادت رساندند و این حادثه برای عبرت همه نسل‌ها ثبت شده است.

نماینده دوره نهم و دهم مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان‌گونه که قرآن کریم تأکید می‌کند، امت‌های بعدی نیز با آزمون‌هایی مشابه گذشتگان روبه‌رو خواهند شد و هیچ‌کس نباید تصور کند که از امتحانات الهی مستثنا است.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به جایگاه مجالس عزای سیدالشهدا (ع)، اضافه کرد: گریه بر امام حسین (ع) ارزشمند است، اما بهره واقعی از این مجالس زمانی حاصل می‌شود که انسان پیام عاشورا را بفهمد و در مسیر امام حسین (ع) گام بردارد.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: قرآن برای عمل کردن نازل شده است و قیام امام حسین (ع) نیز برای هدایت انسان‌هاست؛ از این رو عزاداری باید به بصیرت، ایمان و حرکت در مسیر حق منتهی شود.

وی خاطرنشان کرد: قرآن کریم هشدار می‌دهد که سختی‌ها، فشارها و تکانه‌های اجتماعی و اقتصادی برای آزمایش بندگان الهی است و مؤمنان باید در این شرایط، استقامت خود را حفظ کنند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: اگر مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی، بیماری یا دیگر سختی‌ها پیش روی انسان قرار می‌گیرد، نباید آن را نشانه بی‌توجهی خداوند دانست، بلکه این حوادث زمینه‌ای برای رشد، بازگشت به خدا و سنجش ایمان انسان است.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، تصریح کرد: فقر، بیماری و مرگ از عواملی هستند که غرور انسان را می‌شکنند و او را متوجه نیاز دائمی خود به پروردگار می‌کنند.

نماینده سابق مردم اردستان در مجلس بیان کرد: دشمنی و جنایت مستکبران و صهیونیست‌ها جای خود دارد، اما در کنار آن، مؤمنان باید بدانند که همه حوادث عالم در محضر خداوند ثبت می‌شود و رفتار انسان‌ها نیز مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

طباطبایی‌نژاد یادآور شد: حسینی بودن تنها به ادعا و عزاداری محدود نمی‌شود، بلکه حضور در میدان دفاع از حق، استقامت در برابر سختی‌ها، عمل به تکلیف و همراهی با جبهه ولایت، حقیقت پیروی از امام حسین (ع) است.