داروی لاغری به کمک بیماران کبد چرب می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا نتایج یک آزمایش بالینی بین المللی را منتشر کردند که نشان می دهد سما گلوتاید، دارویی در دسته بندی GLP-1 که برای درمان دیابت و چاقی به کار می رود، احتمالا به کاهش اسکار کبد در بیماران مبتلا به کبد چرب از جمله افرادی که در مرحله نخست ابتلا به سیروز کبدی هستند، منجر می شود.

نتایج این تحقیق که در نشریه «The Lancet Gastroenterology & Hepatology» منتشر شده، نیازهای اساسی برطرف نشده برای افرادی که دچار اختلال متابولیک مرتبط با «کبد چرب همراه با التهاب»( steatohepatitis)که به سیروز کبدی، نارسایی کبد و نیاز به پیوند منجر می شود را هدف گرفته است.

روهیت لامبا مولف ارشد تحقیق می گوید: این نخستین آزمایش بالینی است که نشان می دهد سماگلوتاید احتمالا فیبروز کبدی در بیماران دچار کبد چرب همراه با التهاب را بهبود می بخشد.

این نتایج به تنهایی نوید بخش است و نشان دهنده پتانسیل یک گزینه درمانی جدید برای گروهی از بیماران است که قبلا گزینه های درمانی کمتری داشتند.

مرحله دوم آزمایش بالینی با حضور ۷۰۰ بزرگسال که با بیوپسی ابتلا آنها به کبد چرب همراه با التهاب واسکار کبد متوسط تا پیشرفته تایید شده ، از جمله افراد دچار سیروز کبد انجام شد.

محققان بررسی کردند آیا GLP-1 در ترکیب با zalfermin ، یک داروی آزمایشی که برای بهبود متابولیسم بدن طراحی شده، با یک داروی آگونیست گیرنده GLP-1 می‌تواند در مقایسه با هر یک از این درمان‌ها به‌تنهایی، فیبروز (بافت اسکار) کبد را با اثربخشی بیشتری معکوس کند یا خیر.

هرچندعملکرد این درمان ترکیبی بهتر از دارونما نبود، اما سماگلوتاید به تنهایی از لحاظ آماری بهبود قابل توجهی در اسکار کبد بدون بدتر کردن شرایط التهابی آن حتی میان بیماران دچار بیماری کبد پیشرفته بود.