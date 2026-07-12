کبد و کلیه فضایی ساخته شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، هر یک از اعضای بدن انسان به تنظیماتی ظریف از سلول ها وابسته است. به عنوان مثال سلول های کبد و کلیه و بافت های پشتیبان آنها باید در مکان مناسب خود قرار گیرند تا این اعضا درست کار کنند.

بازتولید این ساختارهای سلولی به یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه چاپ زیستی منجر شده و محققان از سلول های زنده به‌عنوان جوهر استفاده می‌کنند تا ساختارهای زیستی را لایه‌به‌لایه بسازند. جالب آنکه یک آزمایش جدید در ایستگاه فضایی بین المللی نشان می دهد ریز گرانش احتمالا به غلبه بر بخشی از این چالش کمک می کند.

شرکت کالیفرنیایی «آکسیلیوم بیوتکنولوژیز» به طور موفقیت آمیز بافت های حاوی کبد و کلیه انسان و سلول های غضروف را در فضا ساخته است. این نخستین باری است که تولید بافت کبد و کلیه فراتر از زمین گزارش شده است.

«آنتونی آتالا» یکی از محققان در این باره می گوید: چاپ زیستی موفقیت آمیز بافت کبد و کلیه در ایستگاه فضایی بین المللی گامی مهم در جهت پزشکی بازساختی به حساب می آید. هرچند این ماموریت ارگان های قابل پیوند تولید نشد اما مشخص شد ریز گرانش به گسترش متوازن تر سلول ها در سراسر بافت های چاپی کمک می کند. همین امر گامی مهم در زمینه تولید بافت های زنده و دیگر ساختارهای پیچیده زیستی در فضا است.