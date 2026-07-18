به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های مفهومی در تحلیل فقهی و حقوقی مسئله خونخواهی، خلط این مفهوم با دو اصطلاح «انتقام» و «قصاص» است. این خلط مفهومی، افزون بر آنکه مانع فهم صحیح مبانی فقه اسلامی در مواجهه با جنایت و ظلم می‌شود، زمینه را برای شکل‌گیری قرائت‌هایی تقلیل‌گرایانه از مفهوم خونخواهی نیز فراهم می‌آورد؛ به‌گونه‌ای که گاه خونخواهی به یک واکنش هیجانی و انتقام‌جویانه فروکاسته و گاه صرفا در قالب نهاد کیفری قصاص تفسیر می‌شود. حال آنکه مطالعه تحلیلی منابع فقه امامیه، آیات قرآن کریم و فلسفه حقوق کیفری اسلام نشان می‌دهد که این سه مفهوم، هرچند در قلمرو مقابله با جنایت دارای پیوندهای کارکردی هستند، اما از حیث مبانی، غایات، قلمرو اجرا و آثار اجتماعی، واجد ماهیتی متمایز و سلسله‌مراتبی‌اند. در حقیقت، نسبت میان خونخواهی، انتقام و قصاص، نسبت «عام و خاص» یا «ترادف» نیست، بلکه رابطه‌ای طولی و منظومه‌ای است که تنها در چارچوب نظریه عدالت اسلامی قابل فهم خواهد بود.

در اندیشه فقهی اسلام، «قصاص» پیش از آنکه یک مجازات باشد، تجلی عینی عدالت کیفری و بازآفرینی توازن اخلاقی و حقوقی مختل‌شده بر اثر جنایت است. شارع مقدس با تشریع قصاص، درصدد پاسخگویی به احساسات انتقام‌جویانه جامعه نبوده، بلکه هدف اصلی را استقرار نظم عمومی، صیانت از کرامت انسان، حمایت از حق اولیای دم و پیشگیری از گسترش چرخه خشونت قرار داده است. از همین‌رو، قرآن کریم فلسفه قصاص را نه مرگ، بلکه «حیات» معرفی می‌کند؛ زیرا حیات اجتماعی زمانی تحقق می‌یابد که جامعه اطمینان یابد تعرض به جان انسان‌ها بدون پاسخ عادلانه باقی نخواهد ماند. بر این اساس، قصاص در نظام حقوقی اسلام، نهادی کاملا ضابطه‌مند، قضامحور و حکومت‌محور است که مشروعیت اجرای آن تنها از مسیر حاکمیت صالح، دادرسی منصفانه و رعایت کامل تشریفات شرعی حاصل می‌شود. بنابراین، هرگونه اقدام شخصی، خارج از فرآیند قضایی، نه قصاص محسوب می‌شود و نه واجد مشروعیت شرعی است، بلکه خود می‌تواند مصداق تعدی و اخلال در نظم عمومی باشد.

در مقابل، مفهوم «انتقام» در ادبیات قرآنی واجد معنایی متفاوت با برداشت رایج عرفی است. در فرهنگ عمومی، انتقام غالبا به واکنشی احساسی، برخاسته از خشم و با هدف تشفی خاطر تعبیر می‌شود؛ حال آنکه کاربردهای قرآنی این واژه، افق معنایی کاملا متفاوتی را ترسیم می‌کند. بررسی موارد استعمال مشتقات «نَقَم» در قرآن کریم نشان می‌دهد که انتقام، عمدتا به خداوند نسبت داده شده و همواره در مقام اعمال عدالت نسبت به طغیانگران، مستکبران و مفسدان به کار رفته است. از این‌رو، انتقام الهی نه محصول هیجان، بلکه ظهور حکمت، عدالت و ربوبیت الهی است؛ عدالتی که پس از اتمام حجت، اعطای فرصت بازگشت و تحقق کامل استحقاق کیفری اعمال می‌شود. بدین ترتیب، انتقام در منطق قرآن، نه معادل خشونت کور، بلکه صورت دیگری از اجرای عدالت است؛ عدالتی که هدف آن اعاده حق، دفع ظلم و جلوگیری از استمرار فساد در زمین است.

از این منظر، تلقی تقابلی میان «انتقام» و «حقوق بشر» نیز نیازمند بازنگری بنیادین است. یکی از آسیب‌های گفتمان حقوقی معاصر، انحصار مفهوم حقوق بشر در حمایت از متهم و غفلت از حقوق قربانی، جامعه و امنیت عمومی است. حال آنکه در اندیشه اسلامی، عدالت کیفری، خود یکی از بنیادی‌ترین مصادیق حمایت از حقوق بشر به شمار می‌رود. اگر جنایتکار بدون پاسخ مناسب رها شود یا ظلم بدون ضمانت اجرا باقی بماند، در حقیقت حقوق بنیادین انسان‌های بی‌گناه نقض شده است. بنابراین، انتقام در مفهوم قرآنی، هنگامی که در چارچوب ضوابط شرعی، اصل تناسب جرم و مجازات، دادرسی عادلانه و رعایت کرامت انسانی تحقق یابد، نه تنها با حقوق بشر تعارض ندارد، بلکه یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حفظ حق حیات، امنیت، آزادی و کرامت انسان محسوب می‌شود. از این‌رو، عدالت کیفری در اسلام، نه بر مدار انتقام شخصی، بلکه بر محور حمایت از مظلوم و جلوگیری از بازتولید ظلم سامان یافته است.

اما «خونخواهی» در منظومه فکری اسلام، مفهومی به‌مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر از هر دو اصطلاح پیشین است. خونخواهی را نمی‌توان صرفا مطالبه مجازات قاتل یا اجرای حکم قصاص دانست؛ زیرا چنین برداشتی، این مفهوم را به یک نهاد صرفا کیفری تقلیل می‌دهد و ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تمدنی آن را نادیده می‌گیرد. در منطق فقه حکومتی، خونخواهی عبارت است از فرآیند همه‌جانبه احقاق حق، احیای عدالت، مقابله با نظام‌های مولد ظلم، صیانت از حافظه تاریخی جامعه اسلامی و جلوگیری از تکرار جنایت.بر این اساس، خونخواهی تنها متوجه «شخص جانی» نیست، بلکه متوجه «ساختارهای تولیدکننده ظلم» نیز هست؛ زیرا مادامی که بسترهای ظلم، استکبار، اشغالگری و تروریسم سازمان‌یافته باقی بماند، صرف مجازات عامل مستقیم، عدالت کامل را محقق نخواهد ساخت.

از همین رهگذر، خونخواهی در اندیشه اسلامی واجد ماهیتی تمدنی پیدا می‌کند. تمدنی بودن خونخواهی بدان معناست که غایت آن صرفا پایان دادن به یک جنایت خاص نیست، بلکه جلوگیری از بازتولید منطق ظلم در مناسبات اجتماعی و بین‌المللی است. خونخواهی در این تلقی، به حفظ حقیقت، مقابله با تحریف، حمایت از مظلومان، مطالبه مسئولیت‌پذیری جنایتکاران، اصلاح ساختارهای سیاسی و فرهنگی و تقویت جبهه عدالت منتهی می‌شود. از این‌رو، خونخواهی نه یک کنش احساسی، بلکه راهبردی عقلانی، حقوقی و اخلاقی برای استقرار عدالت پایدار است؛ راهبردی که در آن عدالت کیفری، عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی در امتداد یکدیگر قرار می‌گیرند.

بر همین مبنا، تقلیل خونخواهی به مجازات عاملان جنایت، فروکاستن یک مفهوم تمدن‌ساز به یک سازوکار صرفا کیفری است. خونخواهی حقیقی زمانی محقق می‌شود که افزون بر تعقیب و مجازات عادلانه مرتکبان، زمینه‌های معرفتی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی تکرار جنایت نیز از میان برداشته شود. در چنین نگاهی، خونخواهی به معنای پاسداری از حقیقت، صیانت از کرامت شهید، جلوگیری از تحریف روایت مظلومیت، مطالبه پاسخگویی آمران و حامیان جنایت و نیز تلاش برای استقرار نظمی عادلانه است که امکان تکرار ظلم را به حداقل برساند. از این‌رو، خونخواهی با مسئولیت اجتماعی امت اسلامی، رسالت حکومت اسلامی و وظیفه نهادهای علمی، فرهنگی و حقوقی در تبیین حقیقت و دفاع از عدالت، پیوندی ناگسستنی پیدا می‌کند.

در نتیجه، تحلیل منظومه‌ای این سه مفهوم نشان می‌دهد که «قصاص» ابزار حقوقی تحقق عدالت کیفری است، «انتقام» در منطق قرآن بیانگر اجرای عادلانه کیفر در برابر ظلم و تجاوز است و «خونخواهی» راهبردی فراگیر برای احیای عدالت در تمامی ساحت‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی محسوب می‌شود. بدین‌سان، خونخواهی در فقه اسلامی نه تجلی خشونت، بلکه تجسم عقلانیت عدالت‌محور، دفاع از مظلوم، مقابله با نظام سلطه و صیانت از کرامت انسانی است؛ مفهومی که با عبور از مرزهای یک مطالبه صرفا کیفری، به الگویی برای تحقق عدالت تاریخی و تمدن‌سازی اسلامی تبدیل می‌شود. از همین رو، هر قرائتی که خونخواهی را به انتقام شخصی یا صرف اجرای قصاص فروبکاهد، در واقع از درک ژرفای فقهی، حقوقی و تمدنی این مفهوم بازمانده و آن را از ظرفیت راهبردی خود در تحقق عدالت اسلامی تهی ساخته است.