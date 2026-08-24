نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا پایان هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
وی افزود: طی این مدت در بیشتر ساعات، آسمان خراسان شمالی صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه گاهی وزش باد شدید، بهویژه در مناطق نیمه جنوبی استان، همراه با خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
داداشی ادامه داد: از نظر دمایی نیز روند افزایش نسبی دما تا پنجشنبه، بهویژه در گرمترین ساعات روز، ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به دمای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی خراسان شمالی اظهار کرد: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان گزارش شدند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۶ و ۳۴ درجه سانتیگراد ثبت شد.
داداشی بیان کرد: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز بجنورد با کمینه دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد، به ترتیب خنکترین و گرمترین مراکز شهرستانی گزارش شدند.
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