یاداشت مهمان - مهدی افراز: رهبر انقلاب مسئله انتقام و خون‌خواهی را برای چندمین‌بار در پیام اخیر به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید مطرح نمودند و چون معمولاً شاهدیم که در مقابل این موضوع مقاومت های تحلیلی صورت می‌گیرد، به نظر می‌آید که متن اخیر، حاوی قیود و نکاتی است که راه را بر روی تأویل ها، ان‌قلت‌ها و بهانه های مهمی می‌بندد.



نکته اول: تفکیک پرونده قصاص از انتقام راهبردی

ایشان فرمودند: «عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک را از قاتلین بگیریم.» این بدین معناست که ایشان خون‌خواهی را از انتقام راهبردی کاملاً تفکیک می‌کنند. یعنی مسئله‌ خون‌خواهی و قصاص از قاتلین، امری مستقل است از این که آمریکا می‌خواهد از منطقه خارج بشود یا نشود، قدس می‌خواهد آزاد بشود یا نشود، آمریکا از خلیج فارس بیرون می رود یا نمی رود، آن یک پرونده است و باید در جای خود دنبال شود ولی مدخلیتی در پرونده قصاص از قاتلین ندارد.



نکته دوم: جمهوری اسلامی هم وظیفه دارد

ایشان فرمودند: «خواسته ملت ماست» وقتی خواسته ملت ما باشد، یعنی جمهوری اسلامی هم اینجا وظیفه دارد. اگر مسئله این بود که خواسته مردم پشت این نبود، می‌گفتیم این یک وظیفه‌ای است صرفاً بر گردن مقلدینِ آقای شهید، به‌عنوان مرجع شیعی در سراسر جهان؛ اما وقتی ایشان می‌فرمایند خواسته ملت است، یعنی جمهوری اسلامی به‌عنوان حاکمیت وظیفه دارد و باید در این مسیر اقدام کند.



نکته سوم: مصلحت بردار نیست

ایشان مطرح کردند که این کار «به‌طور حتمی باید صورت بگیرد.» این «به‌طور حتم» یعنی دیگر مصلحت‌بردار نیست. وقتی ایشان فرمودند به‌طور حتم، این جزمیتی که «حتم» ایجاد می‌کند یعنی دیگر مصلحتی بالاتر از این نیست و این باید وقوعش حتمی باشد.



نکته چهارم: وارد فاز عملیاتی شده است

ایشان فرمودند فهرستی از صدر تا ذیل این قاتلین موجود است. این بدین معناست که فرآیند عملیاتی آغاز شده و ما دیگر درگیر مقدمات نیستیم. و چون فرمودند که هم شامل قاتلین خود آقا و هم همه شهیدان می‌شود، پس این بانک اهداف محدود هم نیست؛ بلکه یک بانک اهداف گسترده‌ای است.



نکته پنجم: لزوم سلب امنیت

ایشان فرمودند: «این‌ها باید آرزوی مرگِ آرام را به گور ببرند» یعنی ما باید از این‌ها سلب امنیت کنیم. حتی اگر اقداماتی صورت بگیرد که منجر به هلاکت این‌ها نشود، باید این اثر را داشته باشد که دیگر آزادی عمل نداشته باشند و یک هزینه جدیِ سلب امنیت بر آن‌ها تحمیل شود.



نکته ششم: اولویتی بالاتر از جانِ رهبر

ایشان فرمودند که آن‌ها باید بدانند که «این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد». در دوره‌های قبل ان‌قلتی همیشه مطرح می‌شد که اگر انتقام را به قصاص این‌ها تأویل ببریم، حتماً مقابله‌به‌مثل می‌کنند و جان آقا به خطر می‌افتد. امّا دیدیم که این اقدام را نکردیم و آن‌ها رهبر ما را به شهادت رساندند؛ لذا آشکار شد که آن تحلیل غلط است، لذا ایشان می فرمایند که دیگر درگیر این محذور هم نباشید چون اگر من هم نباشم قصاص خون ها از جان من هم اولویت بالاتری دارد. این پیام برای دشمن هم معنایی دارد و نظام محاسباتی‌اش به هم می‌ریزد. چون اگر بخواهد تهدید کند که اگر بخواهید آمرین و عاملین را قصاص کنید، من سران یا رهبرتان را مورد هدف قرار می‌دهم، ایشان با این حرف راه این تهدیدها را هم بستند.



نکته هفتم: نمی توان به بلندمدت حواله داد

ایشان فرمودند: «به‌زودی، آحاد آزادگان این مأموریت را به انجام می‌رسانند.» این «به‌زودی» جلوی آن ان‌قلت‌ها یا تقریرها و تفسیرهایی را می‌گیرد که به بلندمدت و تمهید مقدمات حواله می‌دهند.



نکته هشتم: متوقّف بر تصمیم دولت ها نیست

ایشان فرمودند: «آحاد از آزادگان.» یعنی دیگر مسئله متوقف بر اراده دولت‌ها هم نیست. جمهوری اسلامی که وظیفه دارد؛ اما آحاد مردم نباید اراده شان متوقف بر تصمیم دیگران یا حاکمیت باشد. اتفاقات باید خودجوش، موازی و غیرمتمرکز دنبال شوند و هریک بخشی را تأمین نمایند.



نکته نهم: محدود به منطقه غرب آسیا نیست

ایشان فرمودند: «در سراسر دنیا» این نشان می‌دهد که فقط مسئله منطقه نیست و فقط این نیست که ما بخواهیم این را به مسئله خروج آمریکا از منطقه گره بزنیم. چون در برخی طراحی‌ها شنیده می‌شود که باید این را به خروج آمریکا از منطقه گره بزنیم و جوری قصاص کنیم که آمریکا از منطقه خارج شود. ایشان می گویند که ما باید از همه ظرفیت‌ها همزمان در سراسر دنیا استفاده کنیم.



نکته دهم: عرصه جهاد فی سبیل الله است

ایشان مطرح کردند که این یک «مأموریت الهی» است. معنایش این است که عرصه جهاد است و هر کسی در این مسیر اقدام کند مأجور و هر کسی در این مسیر جانش را فدا کند شهید است و این معنای مأموریت الهی بودن است.