حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله اول آزمون شفاهی بیست و یکمین دوره آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد قرآنی با هدف ارزیابی دقیق محفوظات داوطلبان و در راستای تکریم و شناسایی نخبگان این عرصه، با حضور ناظران و داوران ممتاز استانی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به جزئیات برگزاری این آزمون تشریح کرد: داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب نمره در مرحله کتبی شده‌اند، در این مرحله به صورت حضوری محفوظات خود را ارائه می‌دهند. برای ارزیابی دقیق حسن حفظ، دو داور به صورت هم‌زمان به استماع تلاوت پرداخته و معدل نمرات آن‌ها به عنوان نمره نهایی داوطلب لحاظ می‌گردد. همچنین برای اطمینان از عدالت و شفافیت، تمامی تلاوت‌ها ضبط شده و در صورت کسب حد نصاب در مرحله حسن حفظ، مؤلفه‌های تخصصی تلاوت شامل صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتدا نیز توسط تیم داوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در نهایت به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی در تمامی مراحل شوند، مدرک تخصصی درجه ۳، ۴ و ۵ اعطا می‌شود که به ترتیب هم‌تراز با مدارک تحصیلی کارشناسی، فوق‌دیپلم و دیپلم است و ارزش قانونی و رسمی برای دارندگان آن خواهد داشت.

حجت‌الاسلام فوقی در خصوص آمادگی حوزه‌های امتحانی در استان اصفهان گفت: به منظور تسهیل حضور داوطلبان، سه حوزه آزمونی در سطح استان پیش‌بینی شده است. در شهر اصفهان، آزمون‌ها طی روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه، دوم تا پنجم شهریورماه، در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود. علاوه بر مرکز استان، شهرستان‌های کاشان در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم شهریورماه و شهرستان نجف‌آباد در روز پنجم شهریورماه میزبان حافظان گرامی خواهند بود.

وی در خصوص آمارهای این دوره از آزمون‌ها در استان اصفهان خاطرنشان کرد: در مرحله کتبی این دوره، ۹۷۰ نفر از استان اصفهان شرکت کردند که از این تعداد، ۵۲۲ نفر موفق به کسب حد نصاب لازم برای ورود به مرحله شفاهی شده‌اند که نشان‌دهنده سطح مطلوب دانش قرآنی حافظان استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در پایان یادآور شد: برای داوطلبانی که در این مرحله موفق به کسب حد نصاب لازم نشوند و یا به هر دلیلی تمایلی به شرکت در مرحله اول نداشته باشند، مرحله دوم آزمون شفاهی برنامه‌ریزی شده است که ان‌شاءالله در آذرماه برگزار خواهد شد و این عزیزان می‌توانند در آن نوبت برای ارتقای رتبه و کسب مدرک تخصصی اقدام کنند.