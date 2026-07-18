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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» فراخوان داد

همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» فراخوان داد

به همت موسسه پژوهشی امام خمینی (ره) همایش ملی ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با هدف تبیین علمی، دقیق و چندجانبه مسئله حجاب، از تمامی اندیشمندان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان دعوت می‌کند تا در رویداد علمی بزرگ ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب مشارکت نمایند.

این همایش بستری برای ارائه پژوهش‌های نوآورانه در حوزه‌های فقهی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، رسانه‌ای و بین‌المللی است.

مهلت ارسال آثار: تا مهرماه ۱۴۰۵ و زمان برگزاری همایش بهمن‌ماه ۱۴۰۵ است. همچنین به مقالات برگزیده و تأیید شده توسط کمیته علمی، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند به کانال ایتای https://eitaa.com/hamayesh_hijab و جهت ارسال مقاله و دریافت فرمت نگارش به نشانی اینترنتی www.hamayesh.iki.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6891292
سیده فاطمه سادات کیایی

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