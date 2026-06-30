فراخوان همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی ایران» در تبریز منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت اسناد ملی شمالغرب کشور با انتشار فراخوانی، از استادان، پژوهشگران و روزنامهنگاران برای ارسال مقاله به همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی ایران؛ از آغاز تا امروز» دعوت کرد؛ همایشی که آذرماه امسال به میزبانی تبریز برگزار میشود.
این همایش با محوریت بررسی تاریخ، کارکرد و تأثیر مطبوعات محلی در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی تبریز برگزار میشود.
بر اساس فراخوان منتشرشده، این رویداد علمی با حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برگزار شده و هدف آن واکاوی نقش مطبوعات محلی در تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و تبیین جایگاه تاریخی رسانههای منطقه آذربایجان در روند شکلگیری و توسعه مطبوعات ایران است.
دبیرخانه همایش، محورهای این رویداد را در پنج بخش «مطبوعات محلی و سیاست»، «مطبوعات محلی و فرهنگ»، «مطبوعات محلی و تاریخ»، «مطبوعات محلی و جامعه» و «مطبوعات محلی و مسائل اقتصادی» اعلام کرده است.
بررسی نقش مطبوعات آذربایجان در انقلاب مشروطه، نهضت تنباکو، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام ۲۹ بهمن تبریز، دفاع مقدس، انتخابات و انسجام ملی، همچنین جایگاه مطبوعات در حوزه فرهنگ، ادیان، اقوام، زبان، تاریخنگاری، اسناد تاریخی، زندگی روزنامهنگاران، زنان صاحبقلم، رویدادهای اجتماعی، صنعت، اقتصاد و توسعه ملی از مهمترین محورهای این همایش به شمار میرود.
بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ و اعلام نتایج داوری نیز ۳۰ مهرماه خواهد بود. این همایش ملی نیز ۲۵ آذرماه سال جاری در تبریز برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی azarbaijan@nlai.ir به دبیرخانه همایش ارسال کنند. همچنین شمارههای ۰۴۱۳۵۵۷۱۲۹۹ و ۰۹۱۴۱۸۸۰۸۰۶ برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهشگران اعلام شده است.
این همایش به همت مدیریت اسناد ملی شمالغرب کشور و با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دانشگاه تبریز، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ادارهکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی، بنیاد ایرانشناسی شعبه آذربایجان شرقی و پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.
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