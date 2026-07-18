تقویت پوشش اینترنت پرسرعت در محلات جنوبی شهر بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، اظهار کرد: در پی دریافت مطالبات و درخواست‌های مردمی مبنی بر نیاز به بهبود پوشش اینترنت پرسرعت در منطقه تنگک ۲، این موضوع در دستور کار این اداره کل قرار گرفت و پس از بررسی‌های فنی کارشناسان، عملیات احداث سایت جدید تلفن همراه در این محله اجرایی شد.

سملیان افزود: سایت مذکور در ابتدا توسط شرکت ارتباطات سیار با هدف رفع فوری مشکل پوشش منطقه، با تکنولوژی نسل سه راه‌اندازی شد و با توجه به پیگیری‌های مستمر این اداره کل برای ارائه خدمات باکیفیت به مشترکین، این سایت در کمتر از یک ماه به فناوری نسل چهارم ارتقا یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر تصریح کرد: اجرای این پروژه در بازه زمانی کوتاه، گامی موثر در جهت رفع شکاف دیجیتال و افزایش رضایت‌مندی شهروندان است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر استان بوشهر با اولویت‌بندی نقاط مورد نیاز و با هدف افزایش سطح دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت، با جدیت از سوی این اداره کل دنبال می‌شود.