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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

تقویت پوشش اینترنت پرسرعت در محلات جنوبی شهر بوشهر

تقویت پوشش اینترنت پرسرعت در محلات جنوبی شهر بوشهر

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر از تقویت پوشش اینترنت پرسرعت در محله تنگک ۲ شهر بوشهر و ارتقای تکنولوژی این سایت به نسل چهارم در کمتر از یک ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، اظهار کرد: در پی دریافت مطالبات و درخواست‌های مردمی مبنی بر نیاز به بهبود پوشش اینترنت پرسرعت در منطقه تنگک ۲، این موضوع در دستور کار این اداره کل قرار گرفت و پس از بررسی‌های فنی کارشناسان، عملیات احداث سایت جدید تلفن همراه در این محله اجرایی شد.

سملیان افزود: سایت مذکور در ابتدا توسط شرکت ارتباطات سیار با هدف رفع فوری مشکل پوشش منطقه، با تکنولوژی نسل سه راه‌اندازی شد و با توجه به پیگیری‌های مستمر این اداره کل برای ارائه خدمات باکیفیت به مشترکین، این سایت در کمتر از یک ماه به فناوری نسل چهارم ارتقا یافت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر تصریح کرد: اجرای این پروژه در بازه زمانی کوتاه، گامی موثر در جهت رفع شکاف دیجیتال و افزایش رضایت‌مندی شهروندان است.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر استان بوشهر با اولویت‌بندی نقاط مورد نیاز و با هدف افزایش سطح دسترسی همگانی به اینترنت پرسرعت، با جدیت از سوی این اداره کل دنبال می‌شود.

کد مطلب 6891304

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      قرار بوده تا پایان سال ۱۴۰۲ کابل‌کشی فیبر نوری برای کل محلات تنگک انجام بشه. الان ۲۸ تیر ۱۴۰۵ هست و هنوز هیچ خبری نیست. غیر از اینترنت adsl که جعبه‌های تقسیم خیلی قدیمی و داغونی داره، اینترنت ثابت دیگه‌ای قابل استفاده نیست.

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