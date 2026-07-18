بیمه سلامت زنجان ۱۱.۵ میلیارد تومان برای درمان ناباروری هزینه شده است

سعید کرمی زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روز جهانی جمعیت، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح حمایت از درمان ناباروری تاکنون، ۵۸۸ پرونده بستری با میانگین هزینه بیش از ۳ میلیارد تومان و ۱۹ هزار و ۳۲۰ نسخه سرپایی با میانگین هزینه بیش از ۸ میلیارد تومان برای بیمه‌شدگان استان هزینه شده است.

وی افزود: خدمات اصلی تحت پوشش شامل میکرواینجکشن (ICSI)، لقاح آزمایشگاهی (IVF)، تلقیح داخل رحمی (IUI) و انتقال جنین منجمد (FET) است که همگی با تعرفه دولتی برای بیمه‌شدگان قابل ارائه است.

مدیرکل بیمه سلامت زنجان با تشریح تعهدات این سازمان، تصریح کرد: بیمه‌شدگان می‌توانند از پوشش ۶۳ قلم دارو تا سقف ۹۰ درصد قیمت مصوب، ۵۶ نوع آزمایش، ۸ نوع خدمت تصویربرداری و نیز خدمات غربالگری جنین و آزمایش‌های تشخیصی ژنتیک برای مادران دارای سقط مکرر بهره‌مند شوند.

کرمی زنجانی در خصوص میزان تعهد سازمان بر اساس نوع مرکز درمانی، گفت: در مراکز طرف قرارداد دولتی و عمومی غیردولتی، سازمان ۹۰ درصد تعرفه مصوب را تقبل می‌کند. اما در صورت مراجعه به مراکز خصوصی غیرطرف قرارداد، معادل ۶۰ درصد تعرفه بخش خصوصی پرداخت خواهد شد که بیمه‌شده پس از ارائه اسناد مثبته به واحد خسارت متفرقه، هزینه مربوطه را دریافت می‌کند.

وی همچنین به پوشش داروی IVIG در موارد پیشگیری از سقط راجعه، شکست مکرر لانه‌گزینی و ITP اشاره کرد و افزود: این خدمات مطابق با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت انجام می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با تأکید بر لزوم نشان‌دار شدن بیمه‌شدگان در سامانه مدیریت نشان بیمه سلامت، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۳۶۹ زوج نابارور در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

کرمی زنجانی از افراد فاقد بیمه درمانی خواست تا از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت به نشانی csp.ihio.gov.ir یا دفاتر پیشخوان دولت نسبت به فعال‌سازی بیمه‌نامه خود اقدام کنند و گفت: بیمه‌شدگان می‌توانند برای رفع هرگونه سؤال و مشکل، شبانه‌روز با سامانه ۱۶۶۶ تماس بگیرند.