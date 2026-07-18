به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سمپاشی ساسها بهترین و قویترین راه ریشهکن کردن حشره ساس است. اما نه هر سمپاشیای! نحوه سمپاشی ساس، شناسایی دقیق نقاطی که ساس و تخم ساس پنهان میشوند و سمی که استفاده میکنید، تأثیر مستقیمی روی نتیجه نهایی دارد.
سمپاشی اشتباه با سم نامناسب نه تنها ساسها را از بین نمیبرد، بلکه صرفاً یک آبتنی ساده برای این حشرات مقاوم خواهد بود و آلودگی را گستردهتر میکند.
برای آن که بتوانید از شر ساس و تخم ساس بهطور کامل خلاص شوید، باید نحوه سمپاشی ساس را بر اساس تجربه میدانی متخصصان سمپاشی ساس یاد بگیرید.
در این مقاله آموزشی با راهنمایی متخصصین شرکت سمپاشی کشاورزباشی (رتبه برتر سمپاشی ساس)، راهنمای کامل و گامبهگام سمپاشی ساس تختخوابی با سم قوی ساس کش (بدون نیاز به تخلیه کامل منزل) را قدمبهقدم و کاربردی توضیح میدهیم. تمرکز کامل این راهنما روی سم ساس کشاورزباشی مدل کافی - Kafi بهعنوان سم تخصصی، بدون بو و با اثر ضربتی برای از بین بردن ساس است.
آشنایی با ساس تختخوابی
ساس تختخواب (Cimex lectularius) حشرهای شبفعال، بدون بال و بسیار ماهر در پنهان شدن است. این موجودات به دلیل بدن تخت خود میتوانند بهراحتی در کوچکترین درزهای مبلمان، تختخواب و شکافهای دیوار زندگی کنند. ساسها انگلهای خونخوار هستند که تنها منبع غذاییشان خون انسان (و گاهی حیوانات) است. آنها با استفاده از قطعات دهانی سوزنیشکل خود، پوست را سوراخ کرده و در حالی که میزبان خوابیده است، از خون تغذیه میکنند.
جدول مشخصات ساس تختخواب
|
ویژگی
|
توضیحات
|
نام علمی
|
Cimex lectularius
|
اندازه
|
۴ تا ۷ میلیمتر (تقریباً اندازه یک دانه سیب)
|
رنگ
|
قهوهای مایل به قرمز (پس از تغذیه تیرهتر میشود)
|
ساختار بدن
|
بیضیشکل، تخت، بدون بال و دارای بندبندی مشخص
|
تغذیه
|
خونخوار (خون انسان و پستانداران)
قبل از شروع؛ ۳ اصل حیاتی در نحوه سمپاشی ساس
متخصصان سمپاشی از شرکت سمپاشی ساس کشاورزباشی تأکید دارند که نحوه سمپاشی ساس سه رکن اصلی دارد که باید دقیق رعایت شوند:
۱. نحوه سمپاشی ساس (پوشش یکنواخت و کامل)
سمپاشی باید بهصورت یکنواخت و با پوشش کامل انجام شود. حتی یک سانتیمتر از نقاط مشکوک را از قلم نیندازید و سم را قطرهقطره یا نقطهای نپاشید. هدف ایجاد یک لایه مرطوب یکدست روی سطوح و داخل درزهاست، نه خیس کردن بیش از حد.
۲. شناسایی دقیق نقاط آلوده به ساس
سمپاشی باید هدفمند و متمرکز بر لیست مخفیگاههای ساس باشد. بیتوجهی یا خستگی در حین کار باعث میشود یکی دو نقطه جا بماند. نتیجه؟ ساسها و تخمهای باقیمانده دوباره تولیدمثل میکنند و روز از نو، ساس از نو!
ساسها بدن تختی دارند، تاریکی را ترجیح میدهند و میخواهند نزدیک محل استراحت انسان باشند. بنابراین آنها را عمدتاً در تخت، تشک، درزها، شکاف دیوار، تاج تخت، پایهها، پشت تابلوها و مبلمان پیدا میکنید.
نکته مهم: هر نقطه کوچک و تاریک نزدیک محل خواب و استراحت مشکوک به حضور ساس است و باید بررسی شود.
برای شناسایی از چراغقوه، ذرهبین، کارت پلاستیکی (مانند کارت مترو)، کاردک، سشوار (هوای گرم)، آینه و نوار چسب استفاده کنید. با کاردک یا کارت یا هوای گرم سشوار، ساسها را از داخل شکافها خارج کنید و با نوار چسب بگیرید.
۳. استفاده از سم مخصوص ساس کش ( سم ساس کشاورزباشی مدل کافی - KAFI )
مقاومت بالای ساس و تخم ساس در برابر مواد غیرتخصصی، استفاده از سم مخصوص را ضروری میکند. دلایل مقاومت ساسها عبارتاند از:
داشتن پوسته کیتینی ضخیم که مانع ورود بسیاری از مواد خارجی میشود.
وجود آنزیمهای تجزیهکننده که برخی سموم را خنثی میکنند.
به همین دلیل روشهای خانگی مثل وایتکس، سرکه، جوششیرین یا الکل هیچ تأثیر پایداری ندارند و فقط ساسها را پراکنده یا به نقاط عمیقتر هدایت میکنند.
سموم کشاورزی مثل سم چغندر یا سایپرمترین ۱۰٪ و ۴۰٪ نیز کاملاً نامناسباند. این سموم برای آفات کشاورزی (کرم، لارو، شته) طراحی شدهاند، روی ساس اثر کافی ندارند، بوی بسیار بدی ایجاد میکنند و میتوانند باعث مسمومیت در محیط خانه شوند.
هشدار جدی: استفاده از قرص برنج یا قرص گوگرد با سوزاندن، روشی کاملاً غیراستاندارد و بسیار خطرناک است که جان شما و خانوادهتان را به خطر میاندازد. بهشدت از این روشها دوری کنید.
بنابراین امنترین، مؤثرترین و اصولیترین راه، استفاده از سم مخصوص ساسکش مثل سم ساس کشاورزباشی مدل کافی است که میتواند پوسته مقاوم ساس را بشکند، سیستم عصبی را هدف بگیرد و تخم ساس را نیز از بین ببرد.
آموزش نحوه سمپاشی ساس تختخوابی با سم ساس کشاورزباشی مدل کافی در ۱۰ قدم کامل (نابودی کامل ساس)
این راهنما بر اساس تجربه عملی و اصول تخصصی نوشته شده تا بتوانید در منزل (بدون تخلیه کامل) با سم ساس کش کشاورزباشی - Kafi کافی کار را حرفهای انجام دهید.
۱. خرید بهترین سم مخصوص ساس (بدون بو و بدون نیاز به تخلیه)
اولین و مهمترین قدم، تهیه سم قوی ساسکش است که به پوسته کیتینی نفوذ کند، اثر ضربتی داشته باشد و بدون تخلیه منزل قابل استفاده باشد.
سم ساس کشاورزباشی مدل کافی - Kafi یکی از بهترین و قویترین سموم تخصصی ایرانی است. این سم با ۱۰ ماده مؤثره بهروز طراحی شده تا مقاومت ساسها به ترکیبات نئونیکوتینوئیدی و ارگانوفسفرهها را بشکند.
ویژگیهای کلیدی سم ساس کشاورزباشی مدل کافی:
عبور از پوسته محافظ ساس
نفوذ به سیستم عصبی و کشتن فوری ساس
قابلیت از بین بردن تخم ساس
بدون بو
بدون نیاز به تخلیه خانه
آمادهسازی بسیار آسان
بدون ایجاد لکه روی سطوح، پارچهها و لباسها
مشخصات سم ساس کشاورزباشی مدل کافی:
|
مشخصات سم ساس کشاورزباشی مدل کافی
|
توضیحات
|
نام تجاری
|
سم ساس کشاورزباشی مدل کافی - Kafi
|
حجم
|
۲۵۰ میلیلیتر
|
نوع سم
|
مایع غلیظ
|
بو
|
بدون بو
|
لکه
|
بدون لکه
|
اثر روی تخم
|
دارد
|
نیاز به تخلیه منزل
|
ندارد
۲. آمادهسازی خانه برای سمپاشی
دو هدف اصلی را دنبال کنید:
خانه تا حد امکان خلوت شود و وسایل اضافی جمعآوری گردند.
وسایل آلوده و بیارزش دور ریخته شوند.
لباسها را از روی زمین، مبلمان و تخت جمع کنید. وسایل سر راه را در گوشهای قرار دهید و کشوهای آلوده را خالی کنید. وسایل بیارزش آلوده مثل کارتنها، پشتیهای کهنه و پارچههای پوسیده را دور بریزید. در صورت امکان کارتنها را بسوزانید؛ در غیر این صورت آنها را در کیسه پلاستیکی محکم ببندید و دور بیندازید.
پشتیهای کهنه را اگر نگه میدارید، کامل جاروبرقی بکشید و بعداً نقطهبهنقطه سمپاشی کنید. کیسه جاروبرقی را در پلاستیک بگذارید و خارج از خانه دور بریزید.
نکته: وسایل دورریختنی را هرگز بدون پلاستیک دور نریزید، چون باعث گسترش آلودگی میشود.
۳. ایجاد دسترسی کامل به مخفیگاههای ساس
دسترسی به نقاط پنهانشدن را فراهم کنید:
تختخواب: محل اصلی تجمع. تمام شکافها، زیر تخت، تاج، باکس اسپرینگ، پایهها، کشوها و پشت تخت را بررسی کنید. در صورت امکان چهارچوب را باز کنید و تخت را حداقل ۶۰ سانتیمتر از دیوار فاصله دهید.
تشک: تشک را بلند کرده و عمود تکیه دهید تا درزها، شکافها، گوشهها و زیر برچسبها کاملاً در دسترس باشند.
تابلو و قاب عکس: آنها را از دیوار جدا کنید.
میز کنار تخت: کشوها را خالی کنید.
پریز و کلید برق: با احتیاط باز کنید.
کیف و چمدان: آنها را در گوشهای روی زمین قرار دهید.
مبلمان: پایهها، تاج، نشیمنگاه، زیر و پشت مبل. مبلها را از دیوار فاصله دهید.
قرنیزها و کنج دیوارها: مخصوصا محل اتصال کف و دیوار، ترکها، شکافها و پشت قرنیزهای لق
پشت کاغذدیواری جداشده یا حاشیههای لق دیوار
پردهها و تجهیزات پرده: پرده، میلپرده، گیرهها و چینهای پارچه
کمدها و کشوها: خالیکردن کامل داخل کشوها، کف کمد، پشت و زیر کمد
وسایل الکترونیکی: تلویزیون، مودم، ساعت، کنسول بازی، اسپیکر و پشت/زیر آنها
کتابها، جعبهها و کارتنها: مخصوصا کارتنهای انبارشده و وسایل کاغذی
جاروبرقی کامل ناحیه: درز تخت، قرنیز، لبه فرش، زیر مبلمان و بعد دورریزی ایمن محتویات
وسایل آویزان روی دیوار: آینه، قاب، ساعت دیواری، تابلو، تقویم و پشت آنها
۴. پوشیدن لباس و تجهیزات ایمنی
اول ایمنی، بعد کار:
لباس کار سرتاسری یا بلوز آستینبلند + شلوار بلند و آزاد بپوشید تا تمام پوست پوشانده شود.
ماسک فیلتردار بزنید.
عینک محافظ یا شیلد استفاده کنید (سم ممکن است پس از برخورد به سطح به سمت صورت برگردد).
دستکش ضخیم بپوشید (از دستکش نخی یا پلاستیکی نازک استفاده نکنید).
کفش جلوبسته یا چکمه بپوشید.
۵. خارج کردن افراد حساس و حیوانات خانگی
زنان باردار، سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و حیوانات خانگی را برای چند ساعت از خانه خارج کنید. سطح آکواریوم را بهطور کامل بپوشانید.
۶. آمادهسازی محلول سم
آمادهسازی سم ساس کشاورزباشی مدل کافی بسیار ساده است. بطری را ۱۰ ثانیه خوب تکان دهید. بطری ۲۵۰ میلیلیتر سم غلیظ را با ۱۰ لیتر آب مخلوط کرده و در سمپاش بریزید.
۷. نحوه سمپاشی اصولی تمام نقاط آلوده
سم رقیقشده را در سمپاش بریزید و بهصورت خطی، یکنواخت و کنترلشده بپاشید (لایه مرطوب بدون جاری شدن زیاد).
از تختخواب شروع کنید: چهارچوب، تاج، پایهها، کشوها، پشت و زیر تخت. حتی یک نقطه را جا نیندازید.
دیوار پشت تخت: تمام ترکها و شکافها را کامل سمپاشی کنید.
تشک: تمرکز روی درزها، لبهها، دکمهها، دستگیرهها و زیر برچسبها. لایه مرطوب ایجاد کنید اما زیاد خیس نکنید تا بوی نامطبوع و نفوذ عمیق به الیاف ایجاد نشود.
ملحفه و روبالشتی: قبل از شستوشو کامل سمپاشی کنید.
قرنیزها: نوار پیوسته با عرض حداقل ۳۰ سانتیمتر در محل اتصال دیوار به کف.
پشت تابلوها و قاب عکسها.
تمام ترکها و شکافهای دیوار.
کنارهها و زیر فرش.
آستانه در.
میزها، دراور، پاتختی، کمدها و کشوها.
لباسها: نگران لکه نباشید؛ سم ساس کش کشاورزباشی - Kafi کافی لکه بر جای نمیگذارد.
مبلمان: کوسنها، سطح، پشت، پایهها و زیر مبل (بعد از برعکس کردن). مراقب باشید سم زیاد چکه نکند تا به ابر آسیب نزند.
پریز و کلید برق، پردهها، کیف و چمدان، کفشها، زیر کاغذدیواری کنده شده و حمام.
و تمام نقاط مخفیگاه ساس که در بالا اعلام شد.
نکته: پایههای میز و مبلمان مسیر اصلی تردد ساسها هستند، آنها را بهخوبی سمپاشی کنید.
نکته: هر فضای کوچک مشکوک دیگر را نیز بررسی و سمپاشی کنید. پس از اتمام، کل اتاق را یکبار دیگر مرور کنید تا هیچ درز یا گوشهای جا نمانده باشد. اگر زیر تخت فرش دارید کامل سمپاشی کنید؛ اگر سرامیک یا کاشی است، درزهای بین آنها را هدف بگیرید.
۸. ترک خانه برای خشک شدن سم
پس از اتمام سمپاشی، ۲ تا ۴ ساعت خانه را ترک کنید تا سم ساس کشاورزباشی مدل کافی - Kafi کاملاً اثر بگذارد و خشک شود.
۹. تهویه خانه
پس از بازگشت، پنجرهها را باز کنید و هواکش را روشن کنید تا هوای خانه بهخوبی تهویه شود.
۱۰. تمیز کردن خانه (بعد از ۲۴ ساعت)
تا ۲۴ ساعت تمیزکاری نکنید. پس از ۲۴ ساعت جاروبرقی بکشید، تی و دستمال بکشید، فرشها را با شامپو فرش یا دستمال تمیز کنید و تمام لباسها، ملحفهها و پارچهها را بشویید.
نکته: روزانه خانه را جارو کنید و اجساد ساسهای مرده را دور بریزید.
لباسها: سمپاشی ساس یا شستوشو؟
اول لباسها و وسایل آلوده را با سم ساس کشاورزباشی مدل کافی کامل سمپاشی کنید (چون شستوشو تخم ساس را از بین نمیبرد). ۲۴ ساعت بعد بشویید.
نگران لک روی سطوح پارچه ای نباشید؛ سم ساس کافی اثر لک ندارد.
از این اشتباهات رایج دوری کنید
جا انداختن درزها و شکافها بهدلیل خستگی یا بیتوجهی
سمپاشی نقطهای و غیراصولی (باید لایه یکنواخت ایجاد شود)
جابهجا کردن و خارج کردن وسایل آلوده قبل از سمپاشی (باعث گسترش آلودگی در ساختمان میشود)
تمیزکاری و شستوشوی فوری بلافاصله بعد از سمپاشی (اثر سم را کاهش میدهد)
تکرار سمپاشی ساس در صورت نیاز
۷ تا ۱۴ روز پس از سمپاشی، خانه را دقیق بررسی کنید. به دنبال این نشانهها باشید:
ساس زنده
تخم ساس سالم یا تازه
پوسته ساس جدید
مدفوع ساس
جای نیش جدید
اگر هر یک از این علائم را دیدید، سمپاشی را با دقت بیشتر و با سم ساس کشاورزباشی مدل کافی تکرار کنید.
اگر بیش از یک ماه است که خانه آلوده شده، حدود ۷ تا ۱۰ روز بعد از مرحله اول، سمپاشی را مجدداً انجام دهید.
نکته مهم: تکرار سمپاشی ربطی به ضعف سم ساس کش کشاورزباشی - Kafi کافی ندارد. سم ساس کافی اثر ضربتی بر تمام حشرات ساس در طول کامل چرخه عمر آن از تخم ساس تا ساس بالغ را دارد.
این کار برای جبران نقاط احتمالاً جاافتاده در اولین تجربه سمپاشی ساس توسط شما است. چون اولین بار ممکن است نتوانید همه درزها را کامل پوشش دهید. با تکرار، نوزادان تازه از تخم درآمده نیز از بین میروند و ساسها ریشهکن میشوند.
اگر آلودگی بسیار گسترده است یا ترجیح میدهید کار کاملاً حرفهای انجام شود، با شرکت سمپاشی ساس کشاورزباشی (رتبه برتر سمپاشی ساس) با شماره تلفن ۰۹۹۲۴۶۰۹۶۱۹ تماس بگیرید.
با رعایت دقیق این آموزش جامع و گامبهگام و استفاده صحیح از سم ساس کشاورزباشی مدل کافی - Kafi میتوانید بدون تخلیه کامل منزل، ساسهای تختخوابی را بهطور مؤثر ریشهکن کنید. موفقیت در گرو اجرای اصولی همین قدمهاست.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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