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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۸

کاروان حمل‌ونقلی «خدام‌الحسین(ع)» از مشهد امشب به مرز چذابه می رسد

کاروان حمل‌ونقلی «خدام‌الحسین(ع)» از مشهد امشب به مرز چذابه می رسد

مشهد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس گفت: کاروان حمل‌ونقلی «خدام‌الحسین(ع)» شهرداری مشهد امشب به مرز چذابه می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریعتی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کاروان حمل‌ونقل عمومی شهرداری مشهد، تحت عنوان «خدام‌الحسین(ع)»، با هدف خدمت‌رسانی به زائران پیاده اربعین حسینی، مسیر طولانی خود را به سمت مرز چذابه با موفقیت طی کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس بیان کرد: این کاروان که حرکت خود را از مشهد مقدس آغاز کرده بود، امروز با عبور از شهرستان گرمسار، در خرم‌آباد جهت سوخت‌گیری و تجدید قوا توقف داشت.

وی افزود: ناوگان اعزامی سازمان اتوبوسرانی مشهد هم‌اکنون از شهرستان اندیمشک عبور نموده و با طی مراحل نهایی سفر، تا ساعاتی دیگر به محل استقرار و نقطه مرزی چذابه خواهد رسید.

شریعتی گفت: این نیروهای خدوم و ناوگان اعزامی، پس از استقرار کامل در مرز چذابه، عملیات خدمت‌رسانی خود را برای جابه‌جایی و تسهیل تردد زائران اباعبدالله الحسین(ع) در مرز چذابه و از مرز تا العماره عراق آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 6890002

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