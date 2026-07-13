توزیع ۴ میلیون محصول فرهنگی در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ علی عسکری با تشریح ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای مراسم تشییع رهبر شهید ایران، اظهار کرد: کارگروه فرهنگی و تبلیغات مسئولیت تولید و توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی این مراسم را بر عهده داشت و در این راستا بیش از ۴ میلیون پرچم و اقلام تبلیغاتی در سطح استان و مسیرهای منتهی به مشهد توزیع شد. این اقلام از طریق شوراهای اجتماعی محلات، هیئت‌های مذهبی، تجمع‌های مردمی و موکب‌ها در اختیار زائران و شهروندان قرار گرفت.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به بخش رسانه‌ای این رویداد افزود: نزدیک به هزار خبرنگار، فعال رسانه و انسان‌رسانه در پوشش مراسم مشارکت داشتند. همچنین مجموعه سوره و سازمان تبلیغات اسلامی با بیش از ۱۸۰ مستندساز در ثبت و روایت تصویری این مراسم حضور داشتند و مجموعه جامعه‌المصطفی نیز با مشارکت طلاب و دانشجویانی از ۴۲ ملیت، در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای همکاری کرد.

وی ادامه داد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از کشورهای اروپایی و همچنین پاکستان، افغانستان و عراق نیز برای پوشش این مراسم در مشهد حضور یافتند. در بخش بین‌الملل نیز بیش از ۳ هزار روادید صادر شد که بخش عمده آن مربوط به اتباع پاکستان، افغانستان و عراق بود.

عسکری با اشاره به خدمات‌رسانی به زائران گفت: بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ موکب فرهنگی و خدمات‌رسان در مسیرهای منتهی به مشهد و داخل شهر به زائران خدمت ارائه کردند. این موکب‌ها علاوه بر خراسان رضوی، از استان‌های مختلف کشور از جمله مازندران و خراسان جنوبی نیز در مسیر حرکت زائران مستقر بودند.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران با پایان مراسم تشییع متوقف نشده و بخشی از این ظرفیت‌ها تا ایام اربعین حسینی فعال خواهد ماند. همچنین فرآیند ثبت‌نام متقاضیان اعزام به اربعین آغاز شده و دستگاه‌های اجرایی در حال فراهم‌سازی مقدمات لازم برای ارائه خدمات به زائران هستند.