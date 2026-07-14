پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حضور زائران ایرانی در پیاده روی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن عباسی در سفر به تایباد و بازدید از گذرگاه رسمی دوغارون اظهار کرد: سال گذشته افزون بر سه و نیم میلیون ایرانی به منظور شرکت در مراسم پیاده روی اربعین از طریق مرزهای پیش بینی شده کشور راهی عراق شدند.

مدیر کل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور ادامه داد: همه ساله ۵۰۰ هزار نفر از زائرانی که از سمت مرزهای رسمی کشور راهی عراق می شوند، اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان هستند.

وی بیان کرد: اتباع افغانستانی مقیم ایران برای شرکت در مراسم اربعین و عزاداری های پایانی ماه صفر عراق باید به دفاتر کفالت سراسر کشور مراجعه کنند.

عباسی گفت: مرز شلمچه در استان خوزستان برای خروج اتباع خارجی ویژه شرکت در مراسم اربعین حسینی پیش بینی شده است، اتباع افغانستان و پاکستانی برای این سفر معنوی باید ویزای کشور عراق را دریافت کنند و ویزای ۲ بار ورود به ایران نیز داشته باشند.

مدیر کل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با اشاره به این که ساماندهی مبادی ورودی و خروجی یکی از مهمترین مسوولیت های وزارت کشور به عنوان رییس کارگروه مرزهای رسمی است، تصریح کرد: کارگروه مرزهای رسمی کشور در این راستا تاکنون به استانهای گیلان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و خراسان رضوی سفر کرده است.

وی تاکید کرد: دولت چهاردم به توسعه و شکوفایی همه مرزهای رسمی کشور نگاه ویژه ای دارد که این مهم با تسهیل و روانسازی فعالیت های اقتصادی در بخش های صادرات، ترانزیت، مسافری و واردات کالاهای مورد نیاز کشور محقق و عملی خواهد شد.

عباسی گفت: ترانزیت کالا در مرزهای کشور باید به گونه ای انجام شود که در کوتاه ترین زمان ممکن به سمت کشورهای مقصد با کمترین توقف در حرکت باشد.

مدیر کل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با بیان این که هم اینک ۱۲۰ مرز رسمی هوایی، دریایی، زمینی و ریلی در کشور فعال است، گفت: در ۲ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان از سوی آمریکا و اسراییل برعلیه ایران، ۱۰۰ درصد مرزهای کشور فعال بود.

وی ادامه داد: مرز دوغارون به عنوان مهمترین معبر اقتصادی افغانستان با ایران به شمار می رود و با توجه حجم یالای صادرات، ترانزیت، واردات و رفت و آمد مسافر ایرانی و خارجی آن، از اهمیت ویژه ای برای دولت نسبت به سایر مرزهای کشور برخوردار است.

به گفته عباسی، تلاش های استاندار خراسان رضوی، فرماندار تایباد و همه دستگاههای متولی مستقر در دوغارون، در راستای افزایش تعاملات ایران با افغانستان دستاوردهای خوبی را در این کانون اقتصادی شرق کشور به همراه داشته است که جای تقدیر دارد.

مدیر کل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور اضافه کرد: ایجاد سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون یک فرصت طلایی برای توسعه و شکوفایی این منطقه است که رونق فعالیت های اقتصادی در آن زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار، رشد اقتصاد کشور، استان و شهرستان خواهد شد.