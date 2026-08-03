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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۸

تلاش برای جذب نیروهای بومی به حوزه بهداشت و درمان هرمزگان

تلاش برای جذب نیروهای بومی به حوزه بهداشت و درمان هرمزگان

بشاگرد- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی شرق هرمزگان از برگزاری نشست‌های آموزشی در مدارس بشاگرد برای معرفی ظرفیت‌های علوم پزشکی و بسترسازی جهت جذب نیروی متخصص بومی خبر داد.

عبدالهادی رنجبر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی شرق هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات برگزاری جلسات آموزشی در مدارس شهرستان بشاگرد، اظهار داشت: با هدف محرومیت‌زدایی در حوزه سلامت و ارتقای شاخص‌های درمانی، دانشکده علوم پزشکی شرق استان هرمزگان رویکرد ویژه‌ای را برای شناسایی و هدایت استعدادهای دانش‌آموزی در این منطقه در پیش گرفته است.

تلاش برای جذب نیروهای بومی به حوزه بهداشت و درمان هرمزگان

ظرفیت‌سازی آموزشی برای ارتقای سلامت منطقه

وی با اشاره به اینکه این جلسات با تمرکز بر دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم رشته تجربی در دبیرستان‌های «دکتر حسابی» و «ام‌کلثوم» شهر سردشت و همچنین «امام خمینی (ره)» و «کوثر» خمینی‌شهر برگزار شد، افزود: دانش‌آموزان در این نشست‌ها با ظرفیت‌های آموزشی دانشکده علوم پزشکی شرق استان و همچنین جایگاه استراتژیک رشته‌هایی نظیر فوریت‌های پزشکی، پرستاری و بهداشت خانواده آشنا شدند تا با شناخت دقیق‌تری از آینده شغلی خود، مسیر تحصیلی‌شان را انتخاب کنند.

تلاش برای جذب نیروهای بومی به حوزه بهداشت و درمان هرمزگان

استراتژی «بومی‌گزینی»؛ راهکار رفع کمبود نیروی انسانی

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی شرق هرمزگان تصریح کرد: یکی از چالش‌های اصلی در مناطق کمتر برخوردار، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماندگاری کادر درمان است. بر همین اساس، سیاست اصلی دانشکده، بومی‌گزینی است تا با پرورش نخبگان بومی منطقه، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، پایگاه‌های اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی بشاگرد به کادر تخصصی بومی مجهز شوند.

تلاش برای جذب نیروهای بومی به حوزه بهداشت و درمان هرمزگان

شناسایی و پرورش نخبگان بشاگردی
رنجبر با تأکید بر اهمیت توسعه فردی در نیل به اهداف بلندمدت حرفه‌ای، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد بستری هستیم که نخبگان بشاگردی بتوانند پس از طی مسیر علمی، در زادگاه خود به خدمت‌رسانی بپردازند. این سرمایه‌گذاری انسانی، ضامن ارتقای کیفیت ارائه خدمات سلامت در منطقه خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات بنیادین در شاخص‌های بهداشتی شهرستان شود.

وی در پایان، ضمن ابراز خرسندی از استقبال دانش‌آموزان بشاگردی از این طرح آموزشی، گفت: دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با تمام توان از نخبگان این شهرستان حمایت خواهد کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های موثری در راستای خودکفایی در تأمین نیروی انسانی متخصص و رفع نیازهای درمانی منطقه برداشته شود.ابزارک تصویرابزارک تصویر

کد مطلب 6906920

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