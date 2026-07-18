به گزارش خبرگزاری مهر، تورج فرهادی مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران، از تفاهم میان شهرداری تهران، وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات شهر برای رسیدگی به پرونده‌های ماده ۱۰۰ دکل‌های مخابراتی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم، در صورت انجام الزامات قانونی، مجوزها و پرداخت عوارض، شهرداری برای رفع بلاتکلیفی این پرونده‌ها همکاری خواهد کرد.

فرهادی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص ساماندهی وضعیت دکل‌های مخابراتی، اظهار کرد: در پی جلسه سال گذشته وزیر ارتباطات و شهردار تهران و همچنین پیگیری‌هایی که در معاونت اجرایی انجام شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که موضوع تفاهم میان وزارت ارتباطات و شهرداری تهران از طریق شرکت ارتباطات شهر دنبال شود.

وی افزود: شرکت ارتباطات شهر مجموعه‌ای مشترک و خدمت‌رسان با مشارکت این دو نهاد است و مسئولیت تولی‌گری دکل‌های مخابراتی داخل شهر را بر عهده دارد.

فرهادی ادامه داد: در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد و مقرر شد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به دکل‌ها، در مواردی که از سوی شرکت ارتباطات شهر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تعیین تکلیف شود.

مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران تصریح کرد: چنانچه مجوزهای لازم، عوارض مرتبط و سایر الزامات قانونی از سوی متقاضیان انجام شود، شهرداری نیز همکاری خواهد کرد تا مشکلات این حوزه برطرف شده و پرونده‌های موجود از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.