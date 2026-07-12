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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۹

وزیر خارجه مصر: پروژه «اسرائیل بزرگ» محقق نخواهد شد

وزیر خارجه مصر: پروژه «اسرائیل بزرگ» محقق نخواهد شد

وزیر امور خارجه مصر گفت که پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» و هرگونه تلاش برای بازطراحی خاورمیانه محکوم به شکست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که تحولات منطقه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نشان داده است که هیچ‌گونه تلاش برای اعمال سلطه یا ترسیم دوباره نقشه خاورمیانه با اراده یک‌جانبه به نتیجه نخواهد رسید.

وی تأکید کرد که هرگونه ترتیبات منطقه‌ای در آینده باید بر پایه توافق و اجماع کشورهای منطقه شکل بگیرد و هیچ کشوری، صرف‌نظر از میزان قدرت خود، قادر نخواهد بود اراده یا سلطه خود را از طریق زور و قدرت نظامی بر دیگران تحمیل کند.

وزیر خارجه مصر در پاسخ به سؤالی درباره پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» و بازطراحی خاورمیانه نیز تصریح کرد که هر طرحی که بر پایه تحمیل اراده یک‌جانبه بنا شده باشد، موفق نخواهد شد و اراده جمعی کشورهای منطقه، مبنای هرگونه سازوکار آینده خواهد بود.

عبدالعاطی همچنین درباره سازوکار چهارجانبه متشکل از مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان گفت که این چارچوب، یک ائتلاف نظامی یا سیاسی نیست، بلکه بستری برای رایزنی و هماهنگی میان چهار کشور تأثیرگذار منطقه‌ای به شمار می‌رود.

کد مطلب 6886334

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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      جناب وزیر امورخارجه! چه کسی جلوی طرح های اسرائیل را گرفته؟ چه کسی هزینه کرده و دارد خسارت می بیند؟ آیا شما چهار کشور تأثیرگذار؟ شما را نمی دانم ولی عربستان و عثمانی که وهابی گری و داعشی گری را حمایت کرده اند و خون ها ریخته اند آیا این کارهایشان را تأثیرگذاری می نامید؟! هرگاه یک فشنگ به سمت اسرائیل شلیک کردید آن وقت بیایید و داستان سرایی کنید
    • US ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
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      ایران رو مثلا تاثیر گذار حساب نمی کنه!؟ تاثیر گذار تویی و ترکیه که به غزه خیانت کردید

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