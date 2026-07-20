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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

توصیه‌های پدرانه نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به طلاب جدید الورود

توصیه‌های پدرانه نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به طلاب جدید الورود

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به طلاب جدید الورود به حوزه های علمیه گفت: وظیفه طلاب تنها ساختن خود نیست، بلکه آنان مسئول هدایت جامعه نیز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جمع طلاب جدیدالورود حوزه علمیه بیرجند، با بیان اینکه انتخاب رشته علوم دینی، انتخابی ارزشمند و سرنوشت‌ساز است، گفت: علوم دینی به مهم‌ترین نیازهای انسان، از جمله مبدأشناسی، دین‌شناسی، مقصدشناسی و انسان‌شناسی پاسخ می‌دهد و اگر انسان این معارف را نشناسد، نسبت به حقیقت وجود، مقصد زندگی و مسیر حرکت خود دچار سرگردانی خواهد شد.

وی شناخت را بزرگ‌ترین سرمایه انسان دانست و افزود: انسان‌های موفق کسانی هستند که عمر خود را به درستی مدیریت می‌کنند و سرمایه عمر را در مسیر کمال به کار می‌گیرند. آنچه بر انسان می‌گذرد.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اینکه دنیا مزرعه آخرت است، خاطرنشان کرد: انسان در هر لحظه از زندگی، در حال معامله کردن سرمایه عمر خود است و هر انتخابی که انجام می‌دهد، در حقیقت بخشی از عمر خویش را در برابر آن می‌فروشد.

وی با بیان اینکه انسان موجودی نامحدود از نظر استعدادهای الهی است، اظهار کرد: انسان تنها زمانی به شکوفایی واقعی می‌رسد که هدف خود را کمال مطلق، یعنی خداوند متعال، قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: علوم دینی به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که انسان برای چه زندگی می‌کند و هدف نهایی او چیست؛ پرسشی که پاسخ آن در هیچ علم دیگری یافت نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اگر علم و فناوری در خدمت اهداف الهی و انسانی قرار گیرد، منشأ خیر و سعادت خواهد بود، اما اگر از ارزش‌های الهی جدا شود، می‌تواند به ابزاری برای ظلم، تخریب، جنگ و پایمال شدن حقوق انسان‌ها تبدیل شود.

آیت‌الله عبادی با تأکید بر اینکه خدمت به بندگان خدا از برترین عبادت‌هاست، افزود: هدایت حتی یک انسان، ارزشی بسیار بزرگ دارد و طلاب باید با علم، اخلاق و عمل صالح، زمینه هدایت جامعه را فراهم کنند.

وی با توصیه به طلاب برای حفظ انگیزه و اخلاص در مسیر علم‌آموزی، اظهار کرد: تاریخ بهترین گواه است که انتخاب درست، انسان را به عزت و سعادت می‌رساند و انتخاب نادرست، خسارت دنیا و آخرت را در پی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه والای طلبگی گفت: وظیفه طلاب تنها ساختن خود نیست، بلکه آنان مسئول هدایت جامعه نیز هستند چرا که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به معرفت، بصیرت و هدایت نیاز دارد و ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها، دوری از حقیقت، بی‌هدفی و غفلت از ارزش‌های الهی است.

کد مطلب 6893196

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