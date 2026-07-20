به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جمع طلاب جدیدالورود حوزه علمیه بیرجند، با بیان اینکه انتخاب رشته علوم دینی، انتخابی ارزشمند و سرنوشت‌ساز است، گفت: علوم دینی به مهم‌ترین نیازهای انسان، از جمله مبدأشناسی، دین‌شناسی، مقصدشناسی و انسان‌شناسی پاسخ می‌دهد و اگر انسان این معارف را نشناسد، نسبت به حقیقت وجود، مقصد زندگی و مسیر حرکت خود دچار سرگردانی خواهد شد.

وی شناخت را بزرگ‌ترین سرمایه انسان دانست و افزود: انسان‌های موفق کسانی هستند که عمر خود را به درستی مدیریت می‌کنند و سرمایه عمر را در مسیر کمال به کار می‌گیرند. آنچه بر انسان می‌گذرد.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اینکه دنیا مزرعه آخرت است، خاطرنشان کرد: انسان در هر لحظه از زندگی، در حال معامله کردن سرمایه عمر خود است و هر انتخابی که انجام می‌دهد، در حقیقت بخشی از عمر خویش را در برابر آن می‌فروشد.

وی با بیان اینکه انسان موجودی نامحدود از نظر استعدادهای الهی است، اظهار کرد: انسان تنها زمانی به شکوفایی واقعی می‌رسد که هدف خود را کمال مطلق، یعنی خداوند متعال، قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: علوم دینی به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که انسان برای چه زندگی می‌کند و هدف نهایی او چیست؛ پرسشی که پاسخ آن در هیچ علم دیگری یافت نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اگر علم و فناوری در خدمت اهداف الهی و انسانی قرار گیرد، منشأ خیر و سعادت خواهد بود، اما اگر از ارزش‌های الهی جدا شود، می‌تواند به ابزاری برای ظلم، تخریب، جنگ و پایمال شدن حقوق انسان‌ها تبدیل شود.

آیت‌الله عبادی با تأکید بر اینکه خدمت به بندگان خدا از برترین عبادت‌هاست، افزود: هدایت حتی یک انسان، ارزشی بسیار بزرگ دارد و طلاب باید با علم، اخلاق و عمل صالح، زمینه هدایت جامعه را فراهم کنند.

وی با توصیه به طلاب برای حفظ انگیزه و اخلاص در مسیر علم‌آموزی، اظهار کرد: تاریخ بهترین گواه است که انتخاب درست، انسان را به عزت و سعادت می‌رساند و انتخاب نادرست، خسارت دنیا و آخرت را در پی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه والای طلبگی گفت: وظیفه طلاب تنها ساختن خود نیست، بلکه آنان مسئول هدایت جامعه نیز هستند چرا که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به معرفت، بصیرت و هدایت نیاز دارد و ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها، دوری از حقیقت، بی‌هدفی و غفلت از ارزش‌های الهی است.