به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضویان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی شاهرود از تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان قدیمی مخابرات روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا به عنوان یک اقامتگاه مجهز خبر داد.

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در این روستای آماده ثبت جهانی صورت گرفته است.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود گفت: در راستای صیانت از ابنیه موجود و با هدف بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های کالبدی روستا، ساختمان متروکه مخابرات قلعه‌بالا پس از سال‌ها بلااستفاده ماندن، با همت دهیاری و حمایت‌های استانی به یک اقامتگاه گردشگری استاندارد تبدیل شد.

رضوان افزود: عملیات مرمت و بازسازی این بنا شامل اجرای کاه‌گل سنتی، ایزوگام، نوسازی کامل تأسیسات برقی و تعویض درب‌ها بوده است.

وی در ادامه گفت: برای رفاه حال گردشگران، بخش‌های خدماتی از جمله آشپزخانه مجهز، حمام و سه چشمه سرویس بهداشتی در این مجموعه ایجاد شده است.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود همچنین اعلام کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی یکی از ارکان اصلی در افزایش ماندگاری گردشگران و تحقق توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری است