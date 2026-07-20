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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۵

احیای بنای تاریخی در روستای جهانی قلعه‌بالا؛ زیرساخت گردشگری تقویت شد

احیای بنای تاریخی در روستای جهانی قلعه‌بالا؛ زیرساخت گردشگری تقویت شد

شاهرود- رئیس میراث فرهنگی شاهرود از تبدیل ساختمان قدیمی مخابرات قلعه‌بالا به اقامتگاه گردشگری خبر داد، اقدامی که زیرساخت‌های روستای آماده ثبت جهانی را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضویان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی شاهرود از تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان قدیمی مخابرات روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا به عنوان یک اقامتگاه مجهز خبر داد.

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در این روستای آماده ثبت جهانی صورت گرفته است.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود گفت: در راستای صیانت از ابنیه موجود و با هدف بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های کالبدی روستا، ساختمان متروکه مخابرات قلعه‌بالا پس از سال‌ها بلااستفاده ماندن، با همت دهیاری و حمایت‌های استانی به یک اقامتگاه گردشگری استاندارد تبدیل شد.

رضوان افزود: عملیات مرمت و بازسازی این بنا شامل اجرای کاه‌گل سنتی، ایزوگام، نوسازی کامل تأسیسات برقی و تعویض درب‌ها بوده است.

وی در ادامه گفت: برای رفاه حال گردشگران، بخش‌های خدماتی از جمله آشپزخانه مجهز، حمام و سه چشمه سرویس بهداشتی در این مجموعه ایجاد شده است.

رئیس میراث فرهنگی شاهرود همچنین اعلام کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی یکی از ارکان اصلی در افزایش ماندگاری گردشگران و تحقق توسعه پایدار در روستاهای هدف گردشگری است

کد مطلب 6893208

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