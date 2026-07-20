مقابله با دشمن نباید محدود به عقب راندن دشمن شود؛ توصیه قرآن به مومنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در مراسم اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم استان تهران، به تبیین منطق قرآن در مواجهه با جنگ و تهدیدات پرداخت. وی با تأکید بر مفهوم عزتمندی در نظام اجتماعی قرآن، استقامت در برابر دشمن و پرهیز از هراس در برابر قدرت‌های پوشالی را از مؤلفه‌های اصلی ایمان برشمرد.

نظام به هم پیوسته قرآن و مفهوم عزتمندی

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نظام به هم پیوسته‌ای که خداوند در قرآن کریم برای ساحت‌های مختلف تعریف کرده است، گفت: در نظام اجتماعی که دارای مؤلفه‌های مشخصی است، عزتمندی مفهومی بنیادین و بزرگ به شمار می‌رود. قرآن کریم برای هر ساحتی منطق ویژه‌ای دارد؛ برای نمونه در ساحت جنگ، برنامه و دستورالعمل روشنی ارائه می‌دهد که واکاوی آن ضروری است.

وی منطق قرآن در برابر جنگ را ابتدا تأکید بر اعتقاد و صلابت ایمانی مؤمنان و سپس دعوت به استقامت دانست و افزود: پس از پذیرش توحید، مؤمنان باید در برابر هر نوع تهدید خرد و کلان از ناحیه جبهه کفر، راه ترس و هراس را بر خود ببندند. در این شرایط، دو حالت پیش رو خواهد بود؛ یا پیروزی حاصل می‌شود و یا شهادت نصیب مؤمن می‌گردد که در هر دو صورت، پاداش قطعی آن بهشت برین است.

عبرت از تاریخ؛ از اصحاب اخدود تا تقابل با قدرت پوشالی امروز

حجت‌الاسلام خاموشی تاریخ بشریت را مملو از تقابل جبهه خیر و شر دانست و به مثال اصحاب اخدود اشاره کرد که دین خود را به هر قیمتی، حتی به قیمت افکنده شدن در آتش، حفظ کردند. وی با بیان مثال دیگر از داستان جالوت و طالوت، تصریح کرد: برخی به بهانه نداشتن قدرت در برابر دشمن، میدان را خالی می‌کنند. این رفتار، مصداق موضع برخی افراد در جامعه معاصر است که در برابر قدرت پوشالی دشمنان دچار هراس می‌شوند. حال آنکه به یقین گفته می‌شود مؤمنان سرانجام خدا را ملاقات خواهند کرد و باید به دور از ترس، همانند دفاع سلحشورانه رزمندگان به ویژه در نیروی هوافضای سپاه، در برابر خیره‌سری دشمن منفعل نماند و او را به زانو درآورد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه مقابله با دشمن نباید تنها به عقب راندن آن‌ها خلاصه شود، گفت: بنا به توصیه قرآن، مؤمنان باید دشمن را تعقیب کنند تا اطمینان حاصل شود که مواضع آن‌ها در هم شکسته و تهدید دیگری متوجه جامعه ایمانی نخواهد بود. وی نصرت جبهه ایمانی را وعده قطعی الهی دانست و افزود: وظیفه مؤمنان، آراستگی و صف‌آرایی سپاه بدون ترس از اقلیت عددی است؛ همان‌گونه که در غزوه بدر، مسلمانان با وجود تعداد اندک، با تکیه بر وعده الهی به پیروزی دست یافتند، امری که سوره آل‌عمران نیز به آن اشاره دارد.

خاموشی در پایان خاطرنشان کرد: همه آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست و او صلاح بندگان خود را به نیکی می‌داند. هر کس موضع حق را یاری دهد، خداوند نیز در مقاطع خطیر به یاری او خواهد شتافت و بر سپاه کفر و شرک، حتی با وجود برتری عددی، ظفر و پیروزی عطا خواهد کرد.