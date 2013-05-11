به گزارش خبرنگارمهر، حسن قدمی ظهر شنبه ضمن بازدید از سیل بند منطقه شنبه، در جریان خسارات اخیر وقوع سیل این منطقه و جریان روند تکمیل و بازسازی طرح سیل بند شنبه قرار گرفت.

معاون وزیر کشور همچنین از سیل بند روستای کردلان دشتی بازدید کرد و مسئولان این روستا توضحیاتی در رابطه با روند احداث این سیل بند ارائه کردند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کشور همچنین از راه‌های روستایی شهرستان دشتی که در جریان سیل خسارت دیده اند دیدن کرد.

در این بازدیدها تمهیداتی برای تسریع در روند بازسازی راههای روستایی و سیل بندها اتخاذ شد.

حسن قدمی در این بازدیدها رسیدگی به مردم مناطق زلزله زده وظیفه همه مردم و مسئولان است و تاکنون اقدامات بسیار خوبی برای جبران خسارات وارده انجام گرفته است.

معاون وزیر کشور افزود: برای بهبود وضعیت سیل بندها در اطراف شهر شنبه و روستاهای کردلان، درویشی و باغان اقدامات لازم انجام می شود.

معاون امور عمرانی استاندار هم گفت: اگر این سیل‌بندها تقویت نشود خطرات زیادی در کمین مردم منطقه است و باید نسبت به بازسازی و تکمیل این سیل بندها تلاش شود.

شاپور رستمی تصریح کرد: در شب وقوع سیل با تلاش استاندار و همراهی سایر مدیران از ورود آب به شهر شنبه و روستاهای اطراف جلوگیری شد و اگر این تلاش ها صورت نمی گرفت مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند.