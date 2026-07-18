به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که فرصت خدمتگزاری و میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به مردم و مسئولان استان کرمانشاه عطا کرده است.



وی با قدردانی از حضور مسئولان ستاد مرکزی اربعین، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندار قصرشیرین، افزود: مرز خسروی ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های تجاری و مسافری دارد، اما آنچه به این مرز جلوه و جایگاه ویژه‌ای بخشیده، تردد زائران اربعین حسینی است که حال و هوای خاصی به این منطقه بخشیده است.



استاندار کرمانشاه ادامه داد: جلسات ستاد اربعین با حضور ۱۸ کمیته به صورت منظم و مستمر برگزار شده و موضوعات مرتبط با اربعین به صورت دقیق رصد و پیگیری شده است. در مرحله اجرا نیز تمامی دستگاه‌ها پای کار بوده‌اند و تغییرات مثبت ایجاد شده در زیرساخت‌های مرز خسروی نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است.



حبیبی با بیان اینکه زیرساخت‌های مرز خسروی تا حد زیادی فراهم شده است، گفت: رویکرد استان این است که سال به سال خدمات‌رسانی در این مرز بهتر، بهینه‌تر و گسترده‌تر شود و فعالیت‌های اربعین نیز به عنوان یک فرصت ارزشمند، موجب رونق و پیشرفت سایر حوزه‌های استان شود.



وی با اشاره به نقش استان کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد کل زائران اربعین از محورهای استان کرمانشاه عبور می‌کنند؛ چه زائرانی که مرز مهران را انتخاب می‌کنند و چه زائرانی که از مرزهای خسروی و سومار تردد خواهند داشت و ما به میزبانی از این حجم عظیم زائران افتخار می‌کنیم.



استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش تصادفات جاده‌ای در استان افزود: سال گذشته با وجود حجم بالای تردد زائران، شاهد کاهش ۵۷ درصدی تصادفات و تلفات جاده‌ای بودیم که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی است.



حبیبی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با طرف عراقی گفت: در هفته گذشته نشست‌ها و هماهنگی‌های متعددی با مسئولان استان دیالی عراق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مواکب عراقی از منطقه منذریه تا انتهای دیالی برگزار شد که این تعاملات می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به زائران را فراهم کند.



وی از حمایت‌های ستاد مرکزی اربعین برای فعال شدن مرز سومار قدردانی کرد و گفت: موافقت با فعال شدن دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه، هدیه‌ای معنوی به مردم استان به ویژه مردم گیلانغرب بود و از این بابت از مسئولان ستاد مرکزی اربعین تشکر می‌کنیم.



استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار اختصاص سهمیه‌ای از کاروان‌های زیارتی به مرز خسروی شد و اظهار کرد: این مرز آمادگی کامل برای پذیرش کاروان‌های زیارتی و اعزام زائران به عتبات عالیات را دارد و با توجه به وجود ظرفیت‌های اقامتی و حدود ۱۰ تا ۱۲ هتل فعال در منطقه، این موضوع می‌تواند به رونق بیشتر خسروی کمک کند.



حبیبی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازگشت زائران از کربلا گفت: باید جایگاه مشخصی برای بازگشت زائران به سمت مرز خسروی تعیین شود تا زائران از استان‌های مختلف دچار سردرگمی نشوند و بتوانند مسیر بازگشت و وسیله نقلیه مورد نیاز خود را به آسانی پیدا کنند.



وی همچنین خواستار تعیین تکلیف موضوع کاپیتاژ اتوبوس‌های زائران شد و افزود: در سفر هیئت عراقی به خسروی، آمادگی لازم برای این موضوع اعلام شد و اگر هماهنگی رسمی از سوی ستاد مرکزی اربعین انجام شود، امکان خدمت‌رسانی بهتر به زائران فراهم خواهد شد.



استاندار کرمانشاه بر ضرورت تداوم تأمین برق مرزهای اربعینی در ایام گرم سال تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش دما و حضور گسترده زائران، درخواست داریم وزارت نیرو و توانیر همچنان همکاری لازم را داشته باشند تا مشکلی برای زائران ایجاد نشود.



حبیبی درباره زیرساخت‌های مرز منذریه نیز گفت: تعیین تکلیف موضوع فاضلاب در آن سوی مرز به واسطه بحث انتقال آب، نیازمند هماهنگی در سطح ستاد مرکزی اربعین است تا امکان ارائه خدمات کامل‌تر فراهم شود.



وی با اشاره به ظرفیت پارکینگ‌های استان گفت: در حال حاضر پارکینگ‌های استان ظرفیت پذیرش همزمان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو را دارند و با حدود ۸۰ پارکینگ فعال، امکان توسعه نیز وجود دارد، اما برای ارتقای کیفیت خدمات نیازمند آسفالت، روشنایی و دیوارکشی این پارکینگ‌ها هستیم.

استاندار کرمانشاه در پایان خواستار معرفی چند استان معین توانمند برای کمک به تکمیل زیرساخت‌های پارکینگ‌ها و خدمات مرز خسروی شد و از حضور مسئولان ستاد مرکزی اربعین و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و کمیته‌های ۱۸ گانه استان برای آماده‌سازی مراسم اربعین قدردانی کرد.