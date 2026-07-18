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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

یگانه: ۱۷ پایگاه امدادی هلال‌احمر در مسیر اربعین کرمانشاه فعال می‌شود

یگانه: ۱۷ پایگاه امدادی هلال‌احمر در مسیر اربعین کرمانشاه فعال می‌شود

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از آماده‌باش ۱۷ پایگاه ثابت و سیار، ۲۷ تیم عملیاتی و راه‌اندازی پایگاه امدادی در مرز سومار برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: کمیته امداد و نجات یکی از بخش‌های مهم ستاد اربعین است و جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی گسترده، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات امدادی به زائران حسینی در مسیرهای منتهی به مرزهای استان فراهم کرده است.

وی افزود: از ورودی استان در مسیر کنگاور تا مرز خسروی، ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی با به‌کارگیری ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران اختصاص یافته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: پایگاه امدادی نقطه صفر مرزی خسروی نیز همانند سال گذشته با همکاری فرمانداری قصرشیرین و مرزبانی فعال شده و خدمات امدادی مورد نیاز زائران در این منطقه ارائه خواهد شد.

یگانه با اشاره به برنامه‌های امدادی در مرزهای دیگر استان گفت: سال گذشته در مرز منذریه و همچنین خانقین خدمات درمانی و امدادی ارائه شد و امسال نیز با هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و مشاور امور مرزی استاندار، این روند ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: تمامی مسیرهای اضطراری در نقطه صفر مرزی در قالب سه سناریوی مختلف پیش‌بینی شده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، جلسات هماهنگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی برگزار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از راه‌اندازی پایگاه امدادی در مرز سومار خبر داد و گفت: این پایگاه برای نخستین بار در ایام اربعین امسال فعال شده تا پوشش امدادی در این مرز نیز تقویت شود.

یگانه همچنین به آمادگی پایگاه امداد هوایی هلال‌احمر اشاره کرد و افزود: در صورت فراهم بودن شرایط پروازی، بالگرد امدادی هلال‌احمر آمادگی دارد در عملیات‌های مورد نیاز وارد عمل شود و خدمات لازم را ارائه دهد.

وی با اشاره به نیاز زیرساختی جمعیت هلال‌احمر در مرز خسروی گفت: برخلاف مرز مهران، در مرز خسروی هنوز ساختمان قرارگاه امداد و نجات وجود ندارد و تنها یک پایگاه فعال است که استاندار کرمانشاه و معاون عمرانی استاندار پیگیری‌های خوبی برای احداث این مجموعه داشته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ایجاد قرارگاه امداد و نجات در مرز خسروی نیازمند تأمین منابع مالی است تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، نیروهای واکنش سریع در محل مستقر باشند و زمان رسیدگی به حادثه کاهش پیدا کند.

یگانه در پایان از همکاری مجموعه‌های سپاه، اورژانس، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه امداد و نجات اربعین قدردانی کرد.

کد مطلب 6891493

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