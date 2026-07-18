به گزارش خبرنگار مهر، افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، در نشست ستاد اربعین که ظهر شنبه در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، اظهار کرد: کمیته امداد و نجات یکی از بخش‌های مهم ستاد اربعین است و جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با برنامه‌ریزی گسترده، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات امدادی به زائران حسینی در مسیرهای منتهی به مرزهای استان فراهم کرده است.



وی افزود: از ورودی استان در مسیر کنگاور تا مرز خسروی، ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی با به‌کارگیری ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران اختصاص یافته است.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه ادامه داد: پایگاه امدادی نقطه صفر مرزی خسروی نیز همانند سال گذشته با همکاری فرمانداری قصرشیرین و مرزبانی فعال شده و خدمات امدادی مورد نیاز زائران در این منطقه ارائه خواهد شد.



یگانه با اشاره به برنامه‌های امدادی در مرزهای دیگر استان گفت: سال گذشته در مرز منذریه و همچنین خانقین خدمات درمانی و امدادی ارائه شد و امسال نیز با هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و مشاور امور مرزی استاندار، این روند ادامه خواهد داشت.



وی تصریح کرد: تمامی مسیرهای اضطراری در نقطه صفر مرزی در قالب سه سناریوی مختلف پیش‌بینی شده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، جلسات هماهنگی لازم برای مدیریت شرایط احتمالی برگزار شده است.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از راه‌اندازی پایگاه امدادی در مرز سومار خبر داد و گفت: این پایگاه برای نخستین بار در ایام اربعین امسال فعال شده تا پوشش امدادی در این مرز نیز تقویت شود.



یگانه همچنین به آمادگی پایگاه امداد هوایی هلال‌احمر اشاره کرد و افزود: در صورت فراهم بودن شرایط پروازی، بالگرد امدادی هلال‌احمر آمادگی دارد در عملیات‌های مورد نیاز وارد عمل شود و خدمات لازم را ارائه دهد.



وی با اشاره به نیاز زیرساختی جمعیت هلال‌احمر در مرز خسروی گفت: برخلاف مرز مهران، در مرز خسروی هنوز ساختمان قرارگاه امداد و نجات وجود ندارد و تنها یک پایگاه فعال است که استاندار کرمانشاه و معاون عمرانی استاندار پیگیری‌های خوبی برای احداث این مجموعه داشته‌اند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ایجاد قرارگاه امداد و نجات در مرز خسروی نیازمند تأمین منابع مالی است تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، نیروهای واکنش سریع در محل مستقر باشند و زمان رسیدگی به حادثه کاهش پیدا کند.



یگانه در پایان از همکاری مجموعه‌های سپاه، اورژانس، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه امداد و نجات اربعین قدردانی کرد.