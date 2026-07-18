به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین سوگواره آیینی «محرمشهر» از ۲۷ تیرماه تا دوم مردادماه در میدان آزادی برگزار میشود. مصطفی زیبایینژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از خدمات ویژه برای زائران اربعین در رویداد محرم شهر خبر داد.
وی اظهار کرد: با همکاری پلیس راه، پلیس مهاجرت و گذرنامه، خدمات ثبتنام و صدور گذرنامه زیارتی اربعین در محل برگزاری سوگواره محرمشهر ارائه میشود تا شهروندان بتوانند در مدت زمان کوتاهتری امور مربوط به سفر خود را انجام دهند.
وی افزود: این اقدام برای افرادی که به دلیل مشغله روزانه امکان مراجعه در ساعات اداری را ندارند، فرصت مناسبی فراهم میکند تا امور مربوط به گذرنامه زیارتی خود را در محل برگزاری این رویداد انجام دهند.
زیبایینژاد ادامه داد: محرمشهر یکی از برنامههای ثابت شهرداری تهران در حوزه فرهنگی و اجتماعی است که هر سال با تصویب شورای اسلامی شهر تهران و با همافزایی بخشهای مختلف مدیریت شهری برگزار میشود.
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