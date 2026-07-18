به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زیبایینژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در نشست خبری چهارمین سوگواره آیینی «محرمشهر» اظهار کرد: چهارمین دوره این سوگواره از ۲۷ تیر تا ۱۲ مرداد، هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در میدان آزادی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه محرمشهر با حضور گروههای آیینی، هنری، مداحان، شاعران، سخنرانان، هیئتها، مواکب و گروههای مردمی برگزار خواهد شد، افزود: در این رویداد مدیریت شهری نقش تسهیلگر و پشتیبان را بر عهده دارد و بخش عمده اجرای برنامهها توسط هیئتها، گروههای جهادی، خادمان مردمی و تشکلهای مردمی انجام میشود.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران هدف از برگزاری این سوگواره را تبیین معارف اسلامی، ترویج فرهنگ عاشورا، روایت رشادتهای شهدای کربلا و پرداختن به موضوعات روز از جمله جنگ اخیر و شهدای آن عنوان کرد.
زیبایینژاد با اشاره به نمادهای ثابت محرمشهر گفت: کشتی «سفینهالنجات» که برگرفته از حدیث «إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» است، امسال نیز به عنوان نماد اصلی سوگواره برپا شده و ظرفیت حضور همزمان حدود ۲ هزار نفر را دارد. همچنین چایخانه حسینی در این مجموعه به پذیرایی از عزاداران میپردازد.
وی ادامه داد: پیش از اذان مغرب، دستههای عزاداری نوجوانان وارد مجموعه میشوند و پس از نماز مغرب نیز برنامههای اصلی روی سکوی اجرا برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران درباره دکور امسال محرمشهر گفت: دکور امسال با محوریت «بابالقبله حضرت ابوالفضل(ع)» طراحی شده و با الهام از سخن رهبر شهید مبنی بر اینکه زیر پرچم حضرت ابوالفضل العباس(ع) قرار دارد، پیام محرمشهر امسال ایستادگی مردم ایران زیر بیرق حضرت ابوالفضل(ع) و مقابله با ظلم و استکبار جهانی است.
وی افزود: در این سوگواره نمایشگاه ملزومات اربعین با حضور حدود ۶۰ غرفه برپا میشود و خدمات مرتبط با ثبتنام و صدور گذرنامه زیارتی نیز با استقرار پلیس گذرنامه و فراجا به شهروندان ارائه خواهد شد.
زیبایینژاد با بیان اینکه محرمشهر با رویکرد خانوادهمحور طراحی شده است، گفت: بخشهای مختلفی برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها پیشبینی شده و فضاسازی مجموعه نیز با الهام از حال و هوای اربعین انجام شده تا افرادی که امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند، از این فضا بهرهمند شوند.
وی از اجرای بیش از ۵۰ گروه هنری شامل تعزیه، نمایش، سرود، نقالی و ارکستر عاشورایی خبر داد و افزود: امسال برای نخستینبار اجرای ارکستر سمفونیک با قطعات عاشورایی نیز در برنامههای محرمشهر گنجانده شده است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: نمایش بزرگ «حریم حرم» با هفت روایت نمایشی، روایتگری درباره رهبر شهید توسط افراد نزدیک به وی، و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان از جمله آموزشهای امداد و نجات و مهارتهای مرتبط با مدیریت بحران از دیگر بخشهای این سوگواره است.
وی همچنین از برپایی بخش «روایت اقتدار جمهوری اسلامی» با همکاری نیروهای مسلح خبر داد و گفت: در این بخش تجهیزات نظامی و هوافضا به نمایش گذاشته میشود و روایتهایی از جنگ ۱۲ روزه و دستاوردهای کشور برای بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.
زیبایینژاد از طراحی فضای ویژهای برای وداع و همدلی با «رهبر شهید» در محرمشهر خبر داد و گفت: در این بخش برنامههای تعاملی، رویدادهای هنری، شبهای شعر، شب خاطره و نشستهایی با حضور شاعران، اصحاب رسانه و افرادی که با رهبر شهید در ارتباط بودهاند برگزار میشود تا خاطرات و روایتهای مربوط به مراسم تشییع و دوران زندگی وی ثبت و روایت شود.
وی افزود: همچنین برنامه «عهد با رهبر انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای» در این بخش برگزار خواهد شد و فضایی برای مشارکت مردم در تجدید عهد و ادای احترام به شهدای کشور و رهبر شهید پیشبینی شده است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به پوشش رسانهای این رویداد گفت: شبکههای افق، قرآن، سه، تهران، خبر و رادیو اربعین از محل برگزاری محرمشهر بهصورت ویژه برنامهها را پوشش خواهند داد و خبرگزاریها و اصحاب رسانه نیز با استقرار در ستاد خبری این رویداد، برنامهها را منعکس میکنند.
زیبایینژاد با بیان اینکه محرمشهر حاصل همکاری مجموعههای مختلف است، اظهار کرد: علاوه بر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۹، سازمان زیباسازی، ادارهکل پشتیبانی و سایر بخشهای شهرداری در برگزاری این سوگواره مشارکت دارند. همچنین پلیس راهور، فراجا، دستگاههای امدادی، بسیج، شورای تأمین، شرکت آب، اداره برق، بنیاد رودکی و دیگر دستگاههای خدماترسان در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد همکاری میکنند.
وی با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه و دستگاههای اجرایی، به اقدامات شهرداری تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه و مراسم تشییع اشاره کرد و گفت: با حمایت و مدیریت علیرضا زاکانی، شهرداری تهران در برگزاری برنامههای فراگیر مذهبی و ملی نقش مؤثری ایفا کرده است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در پایان از حضور گروههایی از کشورهای جبهه مقاومت در محرمشهر خبر داد و افزود: امسال مهمانانی از حزبالله و فلسطین در این سوگواره حضور دارند و مواکب ویژهای برپا خواهند کرد. همچنین آیینهای عزاداری اقوام و کشورهای مختلف نیز در برنامههای محرمشهر اجرا میشود.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران دررابطه با ساعت برگزاری سوگواره «محرمشهر» گفت: برنامهها از ساعت ۱۹ آغاز میشود و پس از اقامه نماز مغرب و عشا، اجرای رسمی برنامهها شروع خواهد شد.
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