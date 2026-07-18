به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمی صبح امروز شنبه در آیین اعزام ناوگان شهرداری خرمآباد به مرز مهران، اظهار داشت: شما را زائر خطاب نمیکنم؛ شما مدعو و میهمان ویژه امام حسین (ع) هستید. دعوتنامه مستقیم از سوی اهلبیت (ع) دارید. این خدمت در گرمای بالای ۵۰ درجه، با جانودل انجام میشود و هیچ نگاه مادی در آن راه ندارد.
وی افزود: برکت این خدمت در زندگی، خانواده و کار شما نمایان خواهد شد. همانگونه که امام شهید فرمودند، روزی سالانه خود را از محرم و فاطمیه میگیریم. شما نیز از سفره اهلبیت (ع) ارتزاق میکنید.
رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد در ادامه با تجلیل از عملکرد سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری، تصریح کرد: خرمآباد بهعنوان معین استان ایلام و مرز مهران انتخاب شده و بالاترین تعداد اتوبوس را در میان استانها در این مرز مستقر دارد.
کاظمی، گفت: سازمان حملونقل شهرداری خرمآباد طی چند سال اخیر بهعنوان سازمان نمونه در مرز مهران معرفی شده است.
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