  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

شهرداری خرم‌آباد بیشترین اتوبوس را در مرز مهران مستقر می‌کند

شهرداری خرم‌آباد بیشترین اتوبوس را در مرز مهران مستقر می‌کند

خرم‌آباد - رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، گفت: هم‌زمان با ایام اربعین، شهرداری خرم‌آباد بیشترین اتوبوس را در مرز مهران مستقر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمی صبح امروز شنبه در آیین اعزام ناوگان شهرداری خرم‌آباد به مرز مهران، اظهار داشت: شما را زائر خطاب نمی‌کنم؛ شما مدعو و میهمان ویژه امام حسین (ع) هستید. دعوت‌نامه مستقیم از سوی اهل‌بیت (ع) دارید. این خدمت در گرمای بالای ۵۰ درجه، با جان‌ودل انجام می‌شود و هیچ نگاه مادی در آن راه ندارد.

وی افزود: برکت این خدمت در زندگی، خانواده و کار شما نمایان خواهد شد. همان‌گونه که امام شهید فرمودند، روزی سالانه خود را از محرم و فاطمیه می‌گیریم. شما نیز از سفره اهل‌بیت (ع) ارتزاق می‌کنید.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در ادامه با تجلیل از عملکرد سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری، تصریح کرد: خرم‌آباد به‌عنوان معین استان ایلام و مرز مهران انتخاب شده و بالاترین تعداد اتوبوس را در میان استان‌ها در این مرز مستقر دارد.

کاظمی، گفت: سازمان حمل‌ونقل شهرداری خرم‌آباد طی چند سال اخیر به‌عنوان سازمان نمونه در مرز مهران معرفی شده است.

کد مطلب 6891409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها