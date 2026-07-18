محموله ۴ هزار لیتری قاچاق سوخت در اردستان توقیف شد

سرهنگ حجت‌اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات مقتدرانه اظهار کرد: پلیس اردستان در راستای پاسداری از سرمایه‌های ملی و مبارزه قاطع با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، طرح‌های عملیاتی ویژه‌ای را در دستور کار دارد که با هوشیاری کامل مأموران کلانتری ۱۱ شهید سلیمانی به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان در تشریح چگونگی کشف این محموله گفت: مأموران این یگان در حین گشت‌زنی‌های هدفمند و کنترل دقیق محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی خاور حامل سوخت مشکوک شدند.

وی افزود: با توجه به رفتارهای مشکوک راننده، مأموران بلافاصله دستور ایست صادر کردند که پس از متوقف کردن خودرو و انجام بازرسی دقیق فنی، مشخص شد که این کامیون حامل ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سیاه است که به‌صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع رسمی بارگیری شده بود.

سرهنگ بهامین با بیان اینکه این‌گونه اقدامات غیرقانونی، ضربه مستقیمی به اقتصاد کشور و سرمایه‌های ملی است، تصریح کرد: پلیس در برابر هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سوخت با هیچ‌کس تعارف ندارد.

وی افزود: در همین راستا، پرونده قضائی برای متهم تشکیل و وی برای سیر مراحل قانونی و پاسخگویی در برابر اقدامات مجرمانه خود، تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان با خادمان خود در مجموعه انتظامی، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در خصوص حمل‌ونقل سوخت، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه لازم با قید فوریت صورت پذیرد.