به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان مبنی بر کشف محموله سوخت از یک دستگاه مینی‌بوس، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ارسال شد.

وی افزود: شعبه مذکور پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط محموله و تانکر سوخت، به پرداخت ۷۰۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: این شعبه همچنین به دلیل ضبط خودروی حامل سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۳۵۴ میلیون ریال دیگر معادل ارزش سوخت جریمه کرد که با احتساب جریمه نخست، متهم در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۶۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.