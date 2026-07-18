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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

فارغی: خطوط مخابراتی آسیب‌دیده بهارستان باید فوری ترمیم شوند

فارغی: خطوط مخابراتی آسیب‌دیده بهارستان باید فوری ترمیم شوند

بهارستان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بهارستان با تأکید بر لزوم حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی، خواستار ترمیم فوری خطوط مخابراتی آسیب‌دیده و افزایش امنیت تجهیزات این حوزه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فارغی، در جلسه بررسی وضعیت شبکه مخابرات، قطعی‌های ارتباطی و سرقت تجهیزات زیرساختی بهارستان اظهار کرد: پایداری خدمات مخابراتی از مطالبات جدی شهروندان است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی، زمینه کاهش قطعی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کنند.

وی با اشاره به سرقت کابل‌ها و تجهیزات مخابراتی در برخی نقاط شهرستان، بر افزایش ضریب امنیت خطوط و تجهیزات شبکه مخابراتی تأکید کرد و افزود: حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اجرای اقدامات پیشگیرانه است.

فارغی همچنین بر تسریع در بازسازی و جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: مردم نباید مدت طولانی در انتظار برقراری مجدد ارتباطات بمانند و تیم‌های فنی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع خرابی‌ها اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بهارستان در پایان با تأکید بر استمرار پایش وضعیت شبکه مخابراتی شهرستان، خاطرنشان کرد: تعامل مستمر میان مخابرات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی و پاسخگویی سریع به مطالبات مردم ضروری است.

کد مطلب 6891564

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