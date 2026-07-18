به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فارغی، در جلسه بررسی وضعیت شبکه مخابرات، قطعیهای ارتباطی و سرقت تجهیزات زیرساختی بهارستان اظهار کرد: پایداری خدمات مخابراتی از مطالبات جدی شهروندان است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و برنامهریزی، زمینه کاهش قطعیها و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کنند.
وی با اشاره به سرقت کابلها و تجهیزات مخابراتی در برخی نقاط شهرستان، بر افزایش ضریب امنیت خطوط و تجهیزات شبکه مخابراتی تأکید کرد و افزود: حفاظت از زیرساختهای ارتباطی نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول و اجرای اقدامات پیشگیرانه است.
فارغی همچنین بر تسریع در بازسازی و جایگزینی تجهیزات آسیبدیده تأکید کرد و گفت: مردم نباید مدت طولانی در انتظار برقراری مجدد ارتباطات بمانند و تیمهای فنی باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع خرابیها اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بهارستان در پایان با تأکید بر استمرار پایش وضعیت شبکه مخابراتی شهرستان، خاطرنشان کرد: تعامل مستمر میان مخابرات، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی برای صیانت از زیرساختهای ارتباطی و پاسخگویی سریع به مطالبات مردم ضروری است.
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