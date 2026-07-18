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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

سلیمی: تردد زائران از مرز خسروی از ۷۲ هزار نفر عبور کرد

سلیمی: تردد زائران از مرز خسروی از ۷۲ هزار نفر عبور کرد

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از تردد بیش از ۷۲ هزار زائر از پایانه مرزی خسروی از ابتدای ماه محرم خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش تردد زائران از پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم، مصادف با ۲۶ خرداد، تا پایان روز جمعه ۲۶ تیر، در مجموع ۷۲ هزار و ۱۹۳ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده، ۳۲ هزار و ۹۶۶ نفر از طریق مرز خسروی از کشور خارج شده‌اند و ۳۹ هزار و ۲۲۷ نفر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند که بیانگر روند رو به افزایش تردد زائران در آستانه ایام اربعین حسینی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد روز گذشته نیز گفت: در روز جمعه ۲۶ تیر، دو هزار و ۹۳۶ نفر از مرز خسروی عبور کردند که از این تعداد، یک هزار و ۳۱۹ نفر وارد کشور و یک هزار و ۶۱۷ نفر نیز از این مرز خارج شدند.

سلیمی با بیان اینکه روند تردد زائران در روزهای اخیر شتاب گرفته است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از اوایل مردادماه، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موج اصلی سفر زائران آغاز شود و تا چند روز مانده به اربعین، تردد از مرز خسروی به اوج برسد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌ها و امکانات این پایانه مرزی برای میزبانی از زائران، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران اندیشیده شده و زائران بدون مشکل و معطلی از مرز خسروی تردد می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از فعالیت ۷۰ گیت فعال در مرز خسروی خبر داد و گفت: این گیت‌ها با هدف تسهیل و تسریع در عبور زائران به صورت کامل در مدار خدمت‌رسانی قرار دارند.

سلیمی در پایان از آماده‌باش کامل نیروها، امکانات و تجهیزات راهداری همزمان با افزایش حجم تردد زائران خبر داد و افزود: این آماده‌باش تا پایان موج بازگشت زائران اربعین ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

کد مطلب 6891618

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