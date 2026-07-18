سلیمی: تردد زائران از مرز خسروی از ۷۲ هزار نفر عبور کرد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش تردد زائران از پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم، مصادف با ۲۶ خرداد، تا پایان روز جمعه ۲۶ تیر، در مجموع ۷۲ هزار و ۱۹۳ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت شده، ۳۲ هزار و ۹۶۶ نفر از طریق مرز خسروی از کشور خارج شده‌اند و ۳۹ هزار و ۲۲۷ نفر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند که بیانگر روند رو به افزایش تردد زائران در آستانه ایام اربعین حسینی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد روز گذشته نیز گفت: در روز جمعه ۲۶ تیر، دو هزار و ۹۳۶ نفر از مرز خسروی عبور کردند که از این تعداد، یک هزار و ۳۱۹ نفر وارد کشور و یک هزار و ۶۱۷ نفر نیز از این مرز خارج شدند.

سلیمی با بیان اینکه روند تردد زائران در روزهای اخیر شتاب گرفته است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از اوایل مردادماه، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، موج اصلی سفر زائران آغاز شود و تا چند روز مانده به اربعین، تردد از مرز خسروی به اوج برسد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌ها و امکانات این پایانه مرزی برای میزبانی از زائران، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران اندیشیده شده و زائران بدون مشکل و معطلی از مرز خسروی تردد می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین از فعالیت ۷۰ گیت فعال در مرز خسروی خبر داد و گفت: این گیت‌ها با هدف تسهیل و تسریع در عبور زائران به صورت کامل در مدار خدمت‌رسانی قرار دارند.

سلیمی در پایان از آماده‌باش کامل نیروها، امکانات و تجهیزات راهداری همزمان با افزایش حجم تردد زائران خبر داد و افزود: این آماده‌باش تا پایان موج بازگشت زائران اربعین ادامه خواهد داشت تا خدمات‌رسانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.