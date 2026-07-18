حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعدادی از اغتشاشگران در محله فلاح تهران با ایجاد راهبندان و آشوب، نظم عمومی را بر هم زدند. در پی این اقدامات، نیروهای حافظ امنیت برای بازگشایی مسیر و متفرق کردن اغتشاشگران وارد عمل شدند.

همزمان با حضور نیروهای حافظ امنیت، تعدادی از اغتشاشگران با ورود به پشت بام برخی منازل، اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سمت نیروهای حافظ امنیت کردند.

در این میان، عارف خوشکار که اسلحه ساچمه‌ای به همراه خود آورده بود، به سمت نیروهای حافظ امنیت شلیک کرد و در جریان این تیراندازی، سلمان امیراحمدی بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به ناحیه سر به شدت مجروح شد و با وجود انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید.

پس از وقوع این جنایت، عامل اصلی شهادت شهید سلمان امیراحمدی شناسایی و دستگیر شد و پرونده وی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

محکوم‌علیه در جریان تحقیقات و همچنین بازسازی صحنه جرم، به حضور در محل حادثه و شلیک به سمت شهید سلمان امیراحمدی اقرار کرد.

عارف خوشکار در اقاریر خود، واقعه را اینگونه تشریح کرده است: روز حادثه یکی از دوستانم به دنبالم آمد. اسلحه را زیر لباسم پنهان کردم و یک نارنجک دستی نیز از دوستم گرفتم. سپس به کوچه عابدی رفتیم، وارد یک خانه شدیم و به پشت‌بام رفتیم. اسلحه را از زیر لباسم خارج کردم و شلیک کردم. پس از آن دوباره اسلحه را زیر لباسم پنهان کردم، از محل خارج شدیم و اسلحه را داخل سطل زباله انداختم.

براساس گزارش پزشکی قانونی، حدود ۴۵ اثر ناشی از اصابت ساچمه در نواحی سر، صورت، گردن، اندام فوقانی و بازوی راست شهید امیراحمدی مشاهده شد و علت تامه فوت، خونریزی مغزی به علت اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بوده است.

پس از برگزاری جلسات دادگاه و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه عارف خوشکار را به اتهام مباشرت در قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد.

این حکم پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات دیوان عالی با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده، رأی صادره را تأیید کردند.

در نهایت، پس از طی تشریفات قانونی و با درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس عارف خوشکار به اجرا درآمد.