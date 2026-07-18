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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد

حکم قصاص قاتل شهید سلمان امیراحمدی اجرا شد

حکم قصاص نفس عارف خوشکار، عامل شهادت شهید سلمان امیراحمدی، پس از طی مراحل قانونی، تأیید در دیوان عالی کشور و با درخواست اولیای دم اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعدادی از اغتشاشگران در محله فلاح تهران با ایجاد راهبندان و آشوب، نظم عمومی را بر هم زدند. در پی این اقدامات، نیروهای حافظ امنیت برای بازگشایی مسیر و متفرق کردن اغتشاشگران وارد عمل شدند.

همزمان با حضور نیروهای حافظ امنیت، تعدادی از اغتشاشگران با ورود به پشت بام برخی منازل، اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سمت نیروهای حافظ امنیت کردند.

در این میان، عارف خوشکار که اسلحه ساچمه‌ای به همراه خود آورده بود، به سمت نیروهای حافظ امنیت شلیک کرد و در جریان این تیراندازی، سلمان امیراحمدی بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به ناحیه سر به شدت مجروح شد و با وجود انتقال به بیمارستان، به شهادت رسید.

پس از وقوع این جنایت، عامل اصلی شهادت شهید سلمان امیراحمدی شناسایی و دستگیر شد و پرونده وی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

محکوم‌علیه در جریان تحقیقات و همچنین بازسازی صحنه جرم، به حضور در محل حادثه و شلیک به سمت شهید سلمان امیراحمدی اقرار کرد.

عارف خوشکار در اقاریر خود، واقعه را اینگونه تشریح کرده است: روز حادثه یکی از دوستانم به دنبالم آمد. اسلحه را زیر لباسم پنهان کردم و یک نارنجک دستی نیز از دوستم گرفتم. سپس به کوچه عابدی رفتیم، وارد یک خانه شدیم و به پشت‌بام رفتیم. اسلحه را از زیر لباسم خارج کردم و شلیک کردم. پس از آن دوباره اسلحه را زیر لباسم پنهان کردم، از محل خارج شدیم و اسلحه را داخل سطل زباله انداختم.

براساس گزارش پزشکی قانونی، حدود ۴۵ اثر ناشی از اصابت ساچمه در نواحی سر، صورت، گردن، اندام فوقانی و بازوی راست شهید امیراحمدی مشاهده شد و علت تامه فوت، خونریزی مغزی به علت اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بوده است.

پس از برگزاری جلسات دادگاه و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه عارف خوشکار را به اتهام مباشرت در قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد.

این حکم پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات دیوان عالی با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده، رأی صادره را تأیید کردند.

در نهایت، پس از طی تشریفات قانونی و با درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس عارف خوشکار به اجرا درآمد.

کد مطلب 6891623

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