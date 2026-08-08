مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۱۸ مردادماه در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر میشود و آماده دریافت خون از شهروندان و اهداکنندگان خواهد بود.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی برگزار میشود و حضور مردم نیکاندیش شهرستان اسلامآبادغرب میتواند نقش مؤثری در تأمین ذخایر خونی و نجات جان بیماران داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند و با اهدای خون، بخشی از نیاز بیماران و مراکز درمانی به خون و فرآوردههای خونی را تأمین کنند.
میرزاده خاطرنشان کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۱۸ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلامآبادغرب مستقر خواهد بود و پذیرای اهداکنندگان است.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در امر اهدای خون گفت: هر اهدای خون میتواند به تأمین فرآوردههای خونی مورد نیاز چند بیمار کمک کند و حضور هر یک از شهروندان در این پویش انساندوستانه، گامی برای نجات جان بیماران نیازمند خواهد بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از مردم شهرستان اسلامآبادغرب خواست با حضور در این برنامه، همچون گذشته همراهی خود را با بیماران نیازمند به خون نشان دهند.
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