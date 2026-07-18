به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر، یکی دو روزی است که رسانههای ضد ایرانی و معاند با سوار شدن روی موج خبری با عنوان اعتصاب برخی زندانیان زندان قزلحصار شرایط را برای زندانیان در این زندان بد و خارج از کنترل توصیف میکنند.
با احترام به اصل حقوق انسانی و ذکر این نکته که در حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر تراز مورد نظر جمهوری اسلامی حتی محکومین هم دارای حقوق حقهای هستند اما باید دید افرادی که این قائله نمایشی را راه انداختهاند چه کسانی هستند؟!
با مطالعه اخبار منتشر شده پیرامون افراد شرکت کننده در نمایش اعتصاب و تحصن در زندان قزلحصار اولین نکته که ذکر آن ضروری به نظر میرسد این است که نمایش مورد اشاره در بند زندانیان محکوم و متهم به قاچاق عمده و حرفهای موادمخدر اتفاق افتاده است.
تمامی افرادی که به اصطلاح اعتصاب کرده و متحصن هستند از قاچاقچیان حرفهای و عمده موادمخدر صنعتی هستند که اقدامات آنها زندگی صدها هزار خانواده ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است. متهمان و محکومانی از جنس مالک آشپزخانههای تولیدی موادمخدر صنعتی و قاچاقچیهای عمده موادمخدر با پروندههایی شامل تولید و فروش بعضا دهها و صدها کیلو موادمخدر از نوع هروئین، شیشه، کراک و …
ماجرا از آنجا آغاز میشود که به موجب قانون و حکم قطعی دادگاه دستگاه قضایی برای اجرای حکم دو نفر از این محکومان مضر و خطرناک برای جامعه اقدام میکند. با جداسازی دو نفر از این محکومان، حکم نفر سوم هم برای اجرا به زندان ابلاغ میشود که هنگام جداسازی نفر سوم وی از خروج از بند خودداری کرده و سردسته به اصطلاح تحصن و اعتصاب میشود.
اینکه گفته میشود ۱۵۰۰ نفر در اعتراض به این رویه به اصطلاح اعتصاب غذا کردهاند دروغی است که سابقه آن پیشتر هم در میان این افراد مشاهده شده است.
طی یکی دو سال گذشته هم دروغ اعتصاب غذا در بند محکومان موادمخدر در رسانههای معاند منتشر شده که تصاویر دوربینهای مداربسته نشان داد محکومان و متهمان این بند خاص ضمن استنکاف از دریافت غذای زندان به خرید از بوفه بند ادامه میدهند و وعدههای غذایی خود را از بوفه تهیه میکنند.
افراد مورد اشاره که تعدادشان به عدد قابل توجهی کمتر از تعداد اعلام شده در رسانههای معاند است به دلیل تمکن مالی به دلیل فروش عمده موادمخدر تا پیش از این هم عمده وعدههای غذایی خود را با خرید از بوفه بند و درست کردن غذا در چراغ خانه تهیه میکردند که همین وضع تهیه غذا هم هماکنون در بند برقرار است.
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