زوج ایرانی با «از یاد رفته» نامزد دریافت جایزه جشنواره نیویورک شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم مستند «از یاد رفته» (Forgotten) در چهارمین حضور جهانی خود نامزد دریافت تندیس بخش مستند جشنواره بینالمللی فیلم یونیورسال نیویورک ۲۰۲۶ شد.
نوزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم یونیورسال نیویورک the Universal Film Festival از تاریخ ۲۳ الی ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با اول تا سوم مهر در سینماهای نیویورک برگزار می شود. ماموریت این جشنواره سینمایی فراهم کردن بستری برای فیلمسازان مستقل است.
با اعلام رسمی این جشنواره با مخاطبانی از ۱۳۰ کشور جهان، از میان ۳۰۰۰ اثر تولیدی و داوری شده ۴۰ اثر برای اکران، نهایی شده است. این آثار با موضوع دغدغه های اجتماعی و محیط زیستی انتخاب شده اند و فیلم «از یاد رفته» ساخته سعید نبی و مریم خدیوی برای دریافت تندیس اصلی جشنواره در بخش مستند رقابت می کند.
اداره کل تأمین و رسانه بینالملل سیما عرضه بینالمللی این فیلم را برعهده دارد.
مستند دراماتیک «از یاد رفته» روایتگر داستان واقعی زندگی عبدالکاظم ساکی مدالآور پرافتخار ایران و قهرمان جهان و پارالمپیک است که در کنار هورالعظیم زندگی میکند و هر روز صبح کنار این تالاب تلاش میکند تا آمادگی جسمانی خود را حفظ کند. سرنوشت زندگی حرفه ای ساکی شباهت بسیاری به سرنوشت تالاب هورالعظیم دارد.
عوامل اصلی این فیلم مستند عبارتند از تهیه کننده: سعید نبی، کارگردان: سعید نبی و مریم خدیوی بروجنی، فیلمبردار: مهران فردپور، تدوین احمد وفایی، صدابردار: حبیبالله محمدی، طراحی صدا و صداگذاری: بهروز شهامت و نویسنده: مریم خدیوی.
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