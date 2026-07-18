بیش از ۶۱ هزار تن گندم در زنجان خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عیوضی گفت: عملیات خرید تضمینی گندم در استان زنجان از ۲۵ خرداد آغاز شده و تاکنون ۵۶ هزار و ۴۱۹ تن گندم به صورت تضمینی و ۵ هزار و ۵۵۰ تن نیز به صورت توافقی خریداری شده است. مجموع خرید گندم استان تا امروز به ۶۱ هزار و ۹۶۹ تن رسیده است.

سرپرست اداره‌ کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به ارزش ریالی گندم خریداری شده، بیان کرد: ارزش این میزان خرید حدود ۲۷۶۴ میلیارد تومان است و پیگیری‌ها برای پرداخت مطالبات کشاورزان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس شیوه جدید پرداخت، ۳۰ درصد ارزش گندم خریداری‌شده پس از تکمیل بارگذاری اطلاعات در سامانه، از طریق کیف پول کشاورزان به حساب آنان واریز خواهد شد و پرداخت مابقی مطالبات نیز مطابق فرآیندهای تعیین‌شده انجام می‌شود. این میزان خرید از ۳ هزار و ۵۷۶ کشاورز و در قالب ۹۶۹ محموله انجام شده است.

عیوضی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۵۰ هزار تن گندم از ۱۹ هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار استان خریداری شود، افزود: روند خرید تضمینی در مراکز خرید استان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با تأکید بر لزوم تحویل گندم به مراکز خرید داخل استان، ادامه داد: سامانه خرید تضمینی گندم به سامانه پهنه‌بندی جهاد کشاورزی متصل است و اطلاعات هویتی و تولیدی کشاورزان از این طریق ثبت و کنترل می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت تحویل ندادن گندم تولیدی به مراکز خرید داخل استان، امکان غیرفعال شدن حساب کاربری کشاورز در سامانه وجود دارد که این موضوع می‌تواند به‌روزرسانی اطلاعات و بهره‌مندی از خدماتی مانند توزیع نهاده‌های کشاورزی و دریافت تسهیلات در سال آینده را با مشکل مواجه کند.

عیوضی از کشاورزان خواست گندم تولیدی خود را برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، به مراکز خرید دولتی داخل استان تحویل دهند.