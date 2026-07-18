حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یکصد و چهلمین شب اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم شامگاه شنبه ۲۷ تیرماه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نیروهای انقلابی برگزار خواهد شد.

وی افزود: مسیر این راهپیمایی و اجتماع مردمی از میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج تعیین شده و مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه بار دیگر با حضور خود، پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را به نمایش خواهند گذاشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه یکصد و چهلمین شب این اجتماع به نام شهدای مدافع امنیت مزین شده است، تصریح کرد: این مراسم به یاد و نام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قائد)، شهید شهریار شهبازی، شهید اکبر نجفی، شهید اسد نجفی، شهید احمد سورنی، شهید الهیار سورنی، شهید سالار علیخانی، شهید غلامعلی نوری و شهید مهرعلی باباجانی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عبدی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و جان‌فشانی شهدای مدافع امنیت است، گفت: گرامیداشت یاد این شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های آنان و تأکید بر استمرار راه شهدا، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجتماع مردمی است.

وی ادامه داد: اجتماع «نحن المنتقمون» طی ماه‌های گذشته با استقبال گسترده مردم کرمانشاه همراه بوده و هر هفته به صحنه‌ای برای اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و محکومیت جنایات دشمنان تبدیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در یکصد و چهلمین شب اجتماع «نحن المنتقمون»، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و انسجام ملی خواهد بود و بار دیگر نشان می‌دهد ملت ایران در دفاع از ارزش‌های اسلامی، انقلاب و خون پاک شهدا، استوار و متحد ایستاده است.

حجت الاسلام عبدی در پایان از همه مردم ولایتمدار کرمانشاه دعوت کرد با حضور در این اجتماع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای مدافع امنیت، پیام اقتدار، همبستگی و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره کنند.