به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهپیمایی مردمی «نحن المنتقمون» که شامگاه سهشنبه ۳۰ تیرماه در کرمانشاه برگزار میشود، به نام هشت شهید مدافع امنیت مزین خواهد شد.
وی افزود: این راهپیمایی به نام شهید قائد سیدعلی حسینی خامنهای، شهید حبیبالله ازره، شهید علیرضا عبدی، شهید غلام الهی، شهید حبیبالله نعمتی، شهید نامدار صادقی، شهید غلام احمدی، شهید منصور امیری و شهید محسن رضایی مزین میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: نامگذاری این اجتماع مردمی به نام شهدای مدافع امنیت، با هدف پاسداشت مقام شامخ این شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمانهای والای آنان انجام میشود.
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