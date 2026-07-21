به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهپیمایی مردمی «نحن المنتقمون» که شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود، به نام هشت شهید مدافع امنیت مزین خواهد شد.

وی افزود: این راهپیمایی به نام شهید قائد سیدعلی حسینی خامنه‌ای، شهید حبیب‌الله ازره، شهید علیرضا عبدی، شهید غلام الهی، شهید حبیب‌الله نعمتی، شهید نامدار صادقی، شهید غلام احمدی، شهید منصور امیری و شهید محسن رضایی مزین می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: نامگذاری این اجتماع مردمی به نام شهدای مدافع امنیت، با هدف پاسداشت مقام شامخ این شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان انجام می‌شود.